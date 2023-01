Almeida critica el apoyo de Maestre y Maroto a la manifestación por el soterramiento de la A-5

Más de medio millar de vecinos de Batán, Casa de Campo y Campamento salieron el pasado domingo a la calle para protestar. El motivo, la A-5. Critican que tras cuatro años de mandato, el Ayuntamiento de Madrid todavía no haya si quiera mostrado el proyecto. Sin embargo, desde el Consistorio aseguran que está en manos del Ministerio de Transportes. A esta movilización se sumaron las candidatas a la alcaldía de Madrid del PSOE y Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre.

Aunque todavía no hay una fecha sobre cuándo comenzarán las obras para llevar a cabo ese soterramiento de la A-5, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, ha asegurado en la mañana de este lunes que están trabajando para poder comenzar su ejecución lo antes posible. Respecto a la presencia de las candidatas en la movilización, ha criticado que acudiesen a la cita, puesto que "han estado durante cuatro años diciendo que no era la solución al problema". Además, ha mandado un recado a Maroto: "le diría a la candidata del Partido Socialista que si quiere acelerar el soterramiento de la A-5, insista a su gobierno para aprobar lo antes posible la operación campamento".

Cambio de idea

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid dio luz verde el 23 de abril de 2020 a un acuerdo en el que se autorizaba el gasto plurianual de 5 millones de euros para la redacción del proyecto del soterramiento de la A-5. En aquel momento, el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid, José Manuel Calvo, declaró que el plan no era "creíble" y que no era más que una "huida hacia adelante".

"Este tipo de infraestructuras genera además un efecto llamada al tráfico y contribuirá a meter más tráfico en la ciudad", aseguraba en aquel momento José Manuel Calvo. La opción que manejaba su partido era la de eliminar de la ecuación el túnel. De hecho, su plan empezó a ponerse en marcha con la instalación de varios semáforos. La segunda fase del plan era seguir aumentando el número de semáforos, las aceras y reducir la velocidad de circulación a 50 km/h.

Después de haber manifestado estas críticas al proyecto hace cuatro años, Almeida asegura que no entiende porqué de repente dan su apoyo a una manifestación que precisamente pide que se inicien las obras para construir el túnel. Tampoco entiende que la candidata socialista en la ciudad proteste, si el documento está ya en manos del Gobierno central. "Permítame dudar que vista la presencia de Reyes Maroto no conmine a sus compañeros en el Consejo de Ministros que son competentes para acelerar lo más posible la operación Campamento", ha indicado.

Un proyecto que no llega

Las asociaciones de vecinos que convocaron la manifestación del pasado domingo criticaron el compromiso electoral de soterramiento que hizo Almeida. "No se ha iniciado, no está presupuesto y, a pesar de las numerosas ocasiones en las que las asociaciones lo han solicitado, no se ha compartido ningún proyecto", reclamaban.

"Manuela Carmena finalizó su mandato sin ejecutar su plan de transformar la A-5 a su paso por el distrito en una avenida urbana y José Luis Martínez-Almeida concluirá el suyo sin realizar su proyecto de soterrar la autovía entre la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados", criticaron. Además, mostraron su rechazo al "intento de trasladar la responsabilidad a otras administraciones".