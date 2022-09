Madrid rediseñará el soterramiento de la A-5 para ajustarlo a la Operación Campamento

El soterramiento de la A-5 entre el Paseo de Extremadura y la M-40 vuelve al punto de partida de su diseño. La reivindicación vecinal histórica de los residentes en Batán y Campamento, hartos de la inseguridad, el ruido y la contaminación que supone vivir sobre un autopista, tendrá que esperar pese a que el Ayuntamiento de Madrid ya había trazado un plan. Si la idea, hasta hace tan solo una semana, era arrancar las obras para que la carretera discurra bajo tierra al unísono de la reactivación de la Operación Campamento, este lunes el proyecto que se negociaba con el Gobierno central se ha echado al traste.

De acuerdo con un documento municipal, al que ha tenido acceso Europa Press, el contrato por el relanzamiento de la Operación Campamento que rubricaron el pasado 13 de septiembre el Gobierno municipal y el Ministerio de Transportes, hace inviable "desde el punto de vista de la capacidad y la movilidad" la configuración determinada por el proyecto.

Tampoco ayudan "las dificultades técnicas sobrevenidas para el paso de la Línea 5 de Metro", apunta el expediente que justifica un cambio de contrato para la empresa adjudicataria y la suma de 461.471,55 euros (impuestos incluidos) al coste del redactar el proyecto, que alcanza actualmente los 3,53 millones de euros. Las empresas elegidas para realizar el mismo tienen tres meses más para modificarlo..

Cuestionado por la noticia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el soterramiento de la A-5, "sigue en pie y reforzado". Asimismo, ha mantenido que, la que fuera una de sus promesas electorales estrella en los comicios de 2019, se coordinará con la la construcción de 12.000 viviendas dentro de la Operación Campamento, tal y como estaba previsto.

Así lo acordó el primer edil la semana pasada en la reunión con la secretaria de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo Vera, donde ambos convinieron en que "hay que actuar coordinadamente para que en la medida de lo posible las obras se realicen de forma conjunta de manera que afecte en el menor tiempo posible y en las menores molestias para el conjunto de vecinos de toda la zona".

Entonces, Almeida aseveró que el proyecto "ya estaba redactado" y que podría ejecutarse durante las obras de la Operación Campamento con el objetivo de dar "continuidad" y "uniformidad" a la trama urbana y paisajística, pues dicha operación contempla el soterramiento de la misma vía desde la Avenida de los Poblados hasta la M-40.

Sin embargo, el regidor popular ha reconocido -una semana después- que, aunque que "el proyecto técnicamente no es inviable", "no tiene ninguna lógica que no sea un soterramiento uniforme" con la Operación Campamento. Ahora, el reto del Ejecutivo municipal es hacer ambas operaciones compatibles.