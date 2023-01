Ante la "dolorosa división" entre PSOE y Podemos sobre cómo rectificar la ley del 'solo sí es sí', el líder de la oposición garantiza al presidente Pedro Sánchez el apoyo del PP para modificar la norma. "Le garantizo el apoyo a la modificación de la ley de forma inmediata, tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados", ha subrayado Alberto Núñez Feijóo ante los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

Así, el PP se ofrece como alternativa del PSOE, que esta misma mañana descartaba el plan del Ministerio de Igualdad con diez medidas urgentes para tratar de subsanar los efectos adversos de la ley de Irene Montero y anunciaba la presentación en los próximos días de una proposición de ley. "Ante un error de esta magnitud no caben mas discusiones ni negociaciones; lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas modificando la ley", ha lanzado Feijóo tras denunciar las discrepancias en el seno del Ejecutivo central en esta materia.

Minutos antes, los barones regionales se sumaban a esta reivindicación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigía el cese "en bloque" de todo el Ministerio de Igualdad, ya que es "un auténtico peligro para las mujeres". Asimismo, la madrileña aseguraba que si el ministerio de Irene Montero había planteado una rectificación, con diez medidas a implantar, "no es por el daño que están causando a las mujeres sino que es porque [el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix] Tezanos, les ha avisado de cómo se están hundiendo en las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata a espaldas de distintos informes".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a reformar la ley "cuanto antes" con "sensatez y sentido común". "Y hacerlo bien, cosa que vemos que el Gobierno es incapaz de hacer a la primera" y que Moncloa "parece que solo acierta cuando rectifica", ha añadido.

El dirigente popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado como principal responsable de las consecuencias de la ley al presidente Sánchez, y ha recordado también que el socialista Emiliano García-Page votó en contra de instar a su líder de cambiarla. "Ya está bien, y ya es hora de que el Gobierno tome la decisión cuanto antes de revisar una ley que se ha demostrado que era un error en el planteamiento".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, por su parte, ha lamentado, como Feijóo, que las consecuencias de la ley "no son reversibles", por lo que ha pedido que la ley se modifique "cuanto antes para que no siga haciendo daño". Su compañera de Extremadura, María Guardiola, ha cargado contra la "soberbia" de la ministra Irene Montero. "En la vida hay que tener un poco más de humildad". Guardiola no cuestiona a la intención de Montero con esta ley, pero sí le culpa de no rectificarla cuando "todo el mundo" le advierte de las consecuencias.