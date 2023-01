Un total de 1.239 iglesias, palacios, castillos, ermitas o murallas podrían desaparecer en España en los próximos años. Un cierto abandono del patrimonio cultural durante los últimos años ha provocado esta situación compleja de solucionar. El lento proceso de los proyectos de conservación es la única esperanza de mejorar esta tesitura, donde comunidades como Castilla y León o Aragón, que son de las que más bienes atesoran, afirman ser conscientes del problema y en estar trabajando en ellos diariamente.

Son los datos que muestra Hispania Nostra, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para evitar la pérdida de nuestra herencia cultural. Su 'Lista Roja' recoge todo el patrimonio cultural que necesita acciones de intervención o de restauración en cada comunidad autónoma. "Nos dimos cuenta que necesitamos el compromiso de la sociedad y por eso invitamos a la gente desde 2007 que incluyan en esta lista el patrimonio que creen que necesita ayuda", explica a 20minutos el vocal de Hispania Nostra Víctor Antona. Así, cualquier persona puede inscribir en esta web cualquier monumento que pudiera estar bajo peligro de derrumbe, falta de cuidado o riesgo de eliminación.

A partir de ahí, el Comité Científico de Hispania Nostra analiza las denuncias y solicita cuanta información complementaria juzga necesario a las administraciones competentes, a la propiedad, a otras instituciones, a los delegados de zona de Hispania Nostra, etc. Una vez revisada toda la información, el Comité Científico decide la inclusión en la 'Lista Roja' cuando existe cierto riesgo de pérdida de los valores del bien y si se considera que no existe ese riesgo, se desestima su inclusión. "Se pregunta si existe algún proyecto para la intervención de dicho patrimonio al titular del patrimonio", añade Antona.

El año pasado se incluyeron en esta lista hasta 174 elementos, una cifra inferior a 2021, cuando fueron 242. La buena noticia es que 15 monumentos abandonaron la 'Lista Roja' y pasaron a la 'Lista Verde', que recopila los que han mejorado su situación gracias a su adecuación, cuidado o restauración. Al respecto, Antona explica que "en los últimos años las administraciones han dejado esa frialdad y han apostado por escuchar a la masa social". En el lado opuesto también hay que lamentar la pérdida, en el último año, de tres elementos del patrimonio -estación de ferrocarril de Zarautz (Guipúzcoa), la central térmica de Velilla (Palencia) y el Teatro Bellas Artes (San Sebastián)-, que pasan a formar parte de la 'Lista Negra'.

Una de las claves para Hispania Nostra es recuperar "poco a poco" el patrimonio y olvidar que "esto se puede arreglar en dos días". "La gente lamenta que se vayan perdiendo ermitas o castillos porque vinculamos nuestros recuerdos a determinados espacios", argumenta Antona.

El proceso de recuperación del patrimonio es muy lento. En primer lugar, la administración competente toma la decisión de intervenir, encarga el proyecto para valorar los daños y se procede a encargar el proceso de rehabilitación. Después, el concurso de la obra dura un par de meses y, de ahí, hasta que se toma una decisión puede dilatarse hasta los tres años.

Uno de los principales problemas del patrimonio cultural es que puede ser de titularidad pública o privada, aunque para Antona "debe haber restauración sea cual sea el caso". Las administraciones trabajan con un mayor número de recursos económicos, pero los titulares privados presentan algunos problemas, ya que no todos los propietarios pueden intervenir en conservar el patrimonio e incluso algunos desconocen que son de su propiedad. "La Administración tiene muchos convenios para ayudar a otros titulares a la restauración y conservación. Además si nos piden ayuda, podemos crear líneas de micromecenazgo".

Estas pequeñas líneas pueden sufragar una pequeña cantidad de los proyectos y en muchas ocasiones van más allá de lo económico: "Un alcalde quería vincular a sus vecinos con la recuperación de su patrimonio, aunque la recaudación no sirviera para sufragar tantos gastos, pero lo importante era el sentimiento de pertenencia del pueblo en el proyecto".

La despoblación influye en el estado de conservación

Uno de los motivos del estado de conservación de los monumentos es la despoblación. "Es indudable que la falta de población influye porque deja de vivir gente, ya que la población deja de realizar su función vital en el territorio". Además, Antona recuerda que "hay que actuar a tiempo para evitar que las construcciones decaigan, porque sino se encarecen los gastos para recuperarlo".

El número de patrimonio en la 'Lista Roja' es desigual, aunque tiene una explicación sencilla. Si existe una mayor movilización por parte de la población de dicho territorio, el número de posibles elementos en peligro puede ser mayor que en otras regiones. De esta manera, Castilla y León cuenta con 354; Andalucía, con 184; Castilla La-Mancha, con 110; o Aragón, con 109. En el lado opuesto, Baleares (3), Canarias (14), La Rioja y País Vasco (ambas con 19) son las que cuentan con menos elementos. Hispania Nostra explica que, aún con estas cifras, el número de monumentos en peligro podría ser mayor, ya que no se tiene constancia de ellos por la falta de denuncias.

"Si la Administración no dota de recursos es porque no puede. El patrimonio tiene unas responsabilidades que hay que cubrir y se deberían tomar pequeñas medidas a corto plazo para afrontar de una manera más firme los grandes retos”, concluye Antona.

Hispania Nostra celebra que el ritmo de solicitudes es constante, además de que la intervención en patrimonio de la Administración crece exponencialmente. "Aproximadamente el 20% del patrimonio pasa a la 'Lista Verde' cada año. Estamos consiguiendo movilizar a la gente. Está claro que si no somos capaces de preservar el pequeño patrimonio, no vamos a poder pensar en proyectos de mayor envergadura y transmitirlos a nuestras futuras generaciones", explica Antona a este diario. Desde la asociación abogan por estar "orgullosos de nuestro patrimonio" y se muestran agradecidos por el "gran vuelco que se ha dado desde la Ley de Patrimonio".

¿Cómo cuidan las comunidades su patrimonio cultural?

El director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto Vielba, explica a 20minutos que conocen "cuidadosamente el patrimonio en peligro". Como ejemplo, Prieto ha puesto en valor un último informe emitido sobre el estado de conservación de monasterios y conventos, dando reflejo que los planes de conservación de su región son "referencia nacional" y del "trabajo riguroso de su equipo".

Prieto explica que únicamente el 4% de los Bienes de Interés Cultural de Castilla y León tiene riesgo de desaparecer, aunque "la conservación actual es buena". Por otra parte, también explica que "es imposible pensar que todos se conservan al 100%". Según el director de Patrimonio, en su comunidad hay 2.600 elementos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), de los cuales únicamente 106 de ellos están en la 'Lista Roja' y hasta 40 bienes han conseguido mejorar sus condiciones y pasar a la 'Lista Verde'.

De esta manera, argumenta que sólo una parte muy pequeña de los BIC no están bien conservados. Prieto también hace referencia a que los recursos no son ilimitados (más de 17 millones de euros, según el presupuesto para esta partida en 2023 y que se ha incrementado un 23% al anterior) y que “conservar no es sencillo”, aún así también ofrecen su ayuda a propietarios privados con dificultades. "El patrimonio hay que ponerlo en valor, para que se convierta en un motor de desarrollo económico", incide Prieto.

Otra de sus premisas al respecto es que hay que "gestionar más y restaurar menos", destacando así los planes de conservación preventiva. "Hay que preguntarse si los monumentos están a un nivel adecuado de gestión, si están vivos y se pueden visitar", añade el director.

Comparte opinión junto a Hispania Nostra sobre que la despoblación es una de los dificultades que conlleva que a veces el patrimonio muera. "Es difícil conservar en sitios donde no vive nadie. La puesta en valor del patrimonio puede contribuir al desarrollo y generar economía". Por último, Prieto admite que en los últimos años hay un cambio de perspectiva y que existe una mayor conciencia para preservar el patrimonio cultural.

Aragón y la recuperación de los Panteones Reales

Desde la Dirección General de Patrimonio de Aragón explican que existen colaboraciones estrechas con ayuntamientos y titulares privados para conservar los BIC de la comunidad autónoma. Además, añaden que los técnicos hacen visitas para valorar el posible patrimonio en peligro, del que existen intervenciones más urgentes y otras con una mayor puesta de valor a largo plazo.

Aragón ha destinado más de 950.000 euros a actuaciones de conservación y restauración del patrimonio el pasado 2022 y las inversiones se han realizado en 27 bienes, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Por volumen del importe, el Real Monasterio de Sijena destaca entre las actuaciones, a cuya restauración se ha destinado un plurianual de 1,8 millones. También se han finalizado este año la restauración de las arquerías del claustro de San Juan de la Peña y la protección de la portada de la iglesia de El Salvador en Ejea. Asimismo, se han acometido las actuaciones previas a la consolidación del palacio abacial de San Victorián, dentro de la apuesta del Gobierno de Aragón por recuperar este espacio emblemático en la historia aragonesa, y de las actuaciones destinadas a potenciar los Panteones Reales.