Qué tienen en común María Patiño y David Broncano

A simple vista, María Patiño y David Broncano no tienen absolutamente nada que ver. Ella, periodista del corazón. Curtida en el reporterismo asfáltico a pie de pórtico de fincas taurinofolclóricas y que, gracias a su carácter, termina como colaboradora estelar del reality show rosa. Él, cómico del monólogo con una larga trayectoria en radio que cogió impulso (y popularidad) por su particular capacidad de mirar con modernidad el costumbrismo de esta España nuestra.

A simple vista, María Patiño y David Broncano llevan dos trayectorias bien divergentes. Si ella pregunta «¿cuándo dinero tienes el banco?» o «¿cuánto fornicas?», el entrevistado probablemente salte de la indignación. Incluso se marche del plató. Él, en cambio, realiza constantemente estas cuestiones y se le aplaude. Es más, hasta se le regala el dato íntimo entre risas cómplices. Es la fuerza de la comedia que puede generar tal vínculo de conchabanza que permite todo. Por muy gore que sea.

Entonces, ¿en qué se parecen María Patiño y David Broncano? El éxito en la pantalla de ambos va unido a su capacidad para no imitar y conseguir que los programas que pisan se adapten a su personalidad. Y no al revés.

Cuando David Broncano tuvo que sustituir un día y de manera repentina a Andreu Buenafuente en Late Motiv demostró que era la persona idónea para liderar un late show diario propio. La destreza estuvo en que hizo suyo el programa de Buenafuente. Lo llevó a su terreno «pachacho». Tanto, que el espacio se transformó en La Resistencia antes de que supiéramos que iba a existir La Resistencia.

María Patiño ejerce la misma virtud al frente de programas como Sálvame, Deluxe o Socialité. Nunca se pone en modo presentadora oficiosa y comunica desde su tono de conversación, como si estuviera compartiendo charla con Ana Rosa Quintana en sus comienzos en los años noventa en aquel Sabor a ti. La diferencia es que no está hablando con Ana Rosa, directamente parlotea con el espectador. «Su» espectador.

No necesita pronunciar bien Beyoncé. No quiere leer bien el autocue que chiva el guion desde la cámara. Simplemente busca ser entendida sabiendo lo que es y lo que nunca ha sido. Ahí está el éxito e inspiración tanto de David Broncano como de María Patiño. Los dos aprovecharon sus oportunidades porque no buscaron aparentar lo que parecía que se podía esperar de ellos y, directamente, optaron por ser coherentes con la perspicaz ingenuidad que les había traído hasta aquí. Y les seguirá llevando.