El desamor: de 'Las chicas de oro' a Shakira

"Si tan cabreada estás con él, suéltaselo", dice Sophia Petrillo a su hija, Dorothy Zbornak, que acaba de reencontrarse con su ex marido y los sentimientos se han removido. "Me gustaría matarle", responde atacada. Entonces, la más veterana de Las chicas de oro regala a Dorothy un sagaz consejo a través de una extraña pero eficaz comparación: "La vida se parece mucho a una espina de pescado atrapada en la dentadura. Si no la sacas, te producirá una herida y no podrás comer en una semana. En cambio, si la sacas, la herida cicatriza y te sentirás mucho mejor".

"¿La ira es como una espinita de pescado en la dentadura?", repregunta Dorothy, alucinada por tal alegoría. A lo que la buena de Sofía contesta radical: "Si quieres poesía, escucha Neil Diamond. Si quieres buenos consejos, escucha a tu madre".

Los diálogos de Las chicas de oro están bordados con la corrosión de la honestidad más lúcida, la que quita hierro a la intensidad con la sanadora fuerza de la ironía. Aunque si hubieran seguido este consejo a pie juntillas, la serie hubiera durado sólo hasta el capítulo dos. Cuando se produce esta escena, que despierta más reflexión que risa.

El ser humano es contradictorio. Las chicas de oro, también. En el choque de saber la teoría sin tener las instrucciones para ponerla bien en práctica está el éxito de esta icónica ficción con unos guiones por siempre vigentes. Aunque ya hayan pasado casi 40 años de su escritura e interpretación.

Los tiempos cambian. Ahora Dorothy se identificaría más con Shakira que con Neil Diamond. Oh, los cantantes y los futbolistas también pasan por la rabia del desamor. Y el resto de la sociedad se reconforta, claro. Es más, lo celebra: "¡Son como nosotros!". Multimillonarios, pero como nosotros. Incluso quizá más grotescos que nosotros. Eso sí, Las chicas de oro no consumirían demasiadas energías en analizar letra, causas y posibles consecuencias de otra canción de tantas que surgen de la ceremonia de soltar lastre de despechos. Simplemente la bailarían.