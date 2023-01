El batacazo de Telecinco con el romanticismo demodé

Sin llegar al desenlace, Telecinco ha retirado de su programación 'Para toda la vida', la versión española del ya veterano The Bachelorette (2003). Un puñado de hombres intentan seducir a una mujer que, supuestamente, ha conseguido todo en la vida menos el amor. Aunque ni siquiera llegue a los treinta años. Ya la premisa suena a viejo romanticismo tóxico, empezando por el propio nombre que se ha elegido para la adaptación.

Justo cuando la sociedad se ha percatado de que la estabilidad emocional nada tiene que ver con la acumulación de aniversarios de boda, aparece Telecinco con 'Para toda la vida'. El cortejo en un cortijo. Hombres muy hombres seduciendo a una bella muy bella. La premisa es empalagosa en forma y retrógrada en fondo.

Y para que la protagonista tenga dónde elegir y la audiencia tenga dónde identificarse, el casting del programa intenta diferentes perfiles de jóvenes. Que si el vendedor de motos, que si el delineante, que si el melenas, que si el jinete... Estos castings se plantean para que exista una complementariedad de personajes que enriquezca las tramas del reality, a la vez que se busca conectar con pluralidad de públicos. Sin embargo y paradójicamente, todos los chicos parecen el mismo. Fuerzan un sello propio, pero todos están cortados por el reduccionista patrón de un único canon de belleza que representa poco la vida real.

Sus cuerpos, sus bronceados, sus peinados, su actitud... Poses de plástico. Así es difícil empatizar. Hasta cuando surge la intimidad entre los pretendientes y la prota, Sheila. Entonces, se dan besos favoreciendo a cámara como aquellas películas de Carmen Sevilla, en las que se besaba sin besar. No fuera a ser pecado. Aquí, en cambio, la penitencia está en que el programa confunde elegancia con artificio. También en el momento en el que Jesús Vázquez, como presentador, intenta animar el conflicto del monótono reality: "lo estarás pasando muy mal ante tal decisión", dice. Ante tal frase, el espectador desde casa no entiende la motivación y sólo siente una banalización de las dificultades. Sólo les ha visto chapoteando en una piscina o aprendiendo a bailar... ¡con Poty! Menudos problemones de vidas de arquetipos de lujo.

'Para toda la vida' no es representativo de la sociedad de hoy. Se toma demasiado en serio. La búsqueda del amor no es sana si se basa en la apariencia trascendente y no se terrenaliza desde la inteligencia de la ironía. De hecho, la única salida para que este formato destacara entre el público generalista de la televisión hubiera estado en jugar más con el humor que relativiza lo que toca. Al revés, el programa insiste en una perfección estética que lo hace poco creíble.

Como consecuencia, los datos de audiencia han sido irrisorios. 'Para toda la vida' empezó ya con un pobre 8,7 por ciento de share (844.000 espectadores) y ha terminado hundido en un 5,7 por ciento de share (574.000). Sentenciado, ha sido relegado a Cuatro para que los más fieles puedan ver a quién elige finalmente Sheila. Aunque esa es otra de las claves del estrepitoso fracaso del programa. Ya desde su planteamiento se muestra a Sheila segura de que encontrará un amor eterno eligiendo, como quien se compra una camiseta, entre el catálogo de chicos peripuestos y repeinados que han ido a la tele a competir por ella. Cuando el amor no es un trofeo, el amor simplemente surge.