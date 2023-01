Firma "histórica" para el metro de Sevilla: la línea 3 ya tiene financiación de la Junta y del Gobierno, pero no fecha de finalización

Casi 14 años después de que Sevilla estrenara su primera línea de metro, en abril de 2009, la ciudad acogió este miércoles un acto "histórico" con la firma del convenio de cofinanciación del tramo norte de la línea 3 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, por el que ambas administraciones se comprometen a sufragar al 50% los más de 1.300 millones de euros que costará la construcción de este trazado, entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián.

El acto, muy institucional y celebrado en el Salón de los Tapices del Real Alcázar, contó con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo; la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, además de numerosos invitados, como los senadores Juan Espadas (secretario general del PSOE-A), José Luis Sanz (candidato del PP a la Alcaldía) y Javier Arenas; el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín; o el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

Después de un año de intensas negociaciones y varios encontronazos entre la Junta y el Gobierno, nadie quiso perderse este miércoles una foto que, junto con la de la primera piedra -prevista para el mes de febrero-, será clave en este año electoral, en una ciudad, además, que supone una de las plazas más importantes en términos políticos.

Todos coincidieron en sus intervenciones en destacar el de este miércoles como un día "histórico", un "hito" para una ciudad que lleva muchos años esperando ampliar la única línea de metro con la que cuenta hasta ahora, pese a ser la cuarta ciudad más poblada de España y tener la tercera área metropolitana en términos demográficos.

La 'pulla' de la ministra

Hubo también numerosas palabras de agradecimiento "sin fisuras", dijo en la apertura del acto el alcalde, que aseguró que "las tres administraciones damos hoy un ejemplo de política con mayúsculas anteponiendo los intereses generales y de los sevillanos".

La ministra Sánchez, por su parte, aprovechó su intervención para "aclarar algún malentendido" y dejar claro que "sin nuestra participación, sin los fondos del Gobierno central, no sería posible ejecutar esta obra". En los últimos tiempos, incidió, "se ha trasladado que nos desentendíamos" de esta infraestructura que, sin embargo, "siempre hemos apoyado a pesar de no estar obligados, ya que no es nuestra competencia". Por tanto, añadió, "hay que decir claro que demostramos que cumplimos con lo que prometemos".

Sánchez también repasó en su intervención las inversiones que el Estado está ejecutando en la provincia de Sevilla, como la SE-40, el puente del V Centenario, la conexión entre Santa Justa y San Pablo, cuyo estudio informativo se adjudicará "en breve" y que ha sido también motivo de choque con la Junta, o la construcción de vivienda pública.

Hoy firmamos el convenio que permitirá ampliar la línea 3 del metro de #Sevilla, materializando nuestro compromiso de aportar la mitad de la inversión.



Este Gobierno siempre estará en aquello que responda al interés general y garantice la movilidad y la salud de los ciudadanos. pic.twitter.com/a5I4GWsFdA — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) January 25, 2023

"Manos a la obra"

El presidente de la Junta fue quien tomó la palabra en nombre del Ejecutivo andaluz, en lugar de la consejera del ramo, y aseguró que "Sevilla será más Sevilla" gracias a esta nueva línea de metro, un proyecto de "envergadura" con el que hay que ponerse ya "manos a la obra" para que "los vecinos vean que lo que expresamos públicamente en un atril tiene una manifestación inmediata en la calle".

Moreno resaltó que la firma de este acuerdo es "fruto del diálogo" e incidió en que "cuando se practica la lealtad institucional, se avanza más rápido". Es por ello, dijo, que desde la Junta "siempre hemos buscado el entendimiento y el acercamiento" y "hemos puesto todo el empeño" en llegar a este día que, para el presidente, es "especialmente satisfactorio".

Nadie, eso sí, habló este miércoles de plazos. El oficial son ocho años para el tramo norte, lo que sitúa su finalización en el año 2030. Si bien desde la asociación civil Sevilla Quiere Metro se ha reclamado en numerosas ocasiones acortar esos plazos a cinco años. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a abordar esa reducción, que la Junta inicialmente descartó por cuestiones técnicas y de afección al tráfico, aunque en sus últimas declaraciones al respecto se mostró abierta a sentarse con el Ministerio y abordar esta posibilidad.

Un hito para Sevilla. Tras una década de espera, firmamos el Convenio para hacer realidad el Tramo Norte de la Línea 3 del @_metrodesevilla, que conecta Pino Montano y el Prado de San Sebastián.



Desbloqueamos una infraestructura necesaria fruto del diálogo institucional. pic.twitter.com/pkwVr9uDmX — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 25, 2023

El tramos norte, al detalle

El trazado entre Pino Montano y el Prado prevé dar servicio a una población de unas 120.000 personas, con una demanda estimada de 57.200 viajes al día y 13,3 millones de viajes al año.

El tramo norte tendrá una longitud de 8,9 kilómetros y dispondrá de 12 estaciones, que se recorrerán en un tiempo medio de 18 minutos: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián.

El recorrido permitirá que el metro llegue hasta cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora. A estos se sumarán, ya en el tramo Sur, el Virgen del Rocío y el Hospital de Valme.

Las primeras obras, ya adjudicadas, serán las del ramal técnico, para conectar en superficie las cocheras y talleres con el resto de la línea, con un trazado de 650 metros y un plazo de ejecución de once meses y medio. También en febrero prevé la Junta licitar las obras del primer subtramo, que incluye las primeras tres estaciones. Al tiempo que la Consejería espera terminar de actualizar este año el tramo sur de la línea 3 y licitar la revisión del proyecto de la línea 2.