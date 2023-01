En peligro la adhesión de Suecia en la OTAN: Erdogan mantiene el bloqueo tras la quema de un Corán en Estocolmo

El presidente de turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este lunes que Suecia no puede contar con el visto bueno de Turquía para su adhesión a la OTAN después de permitir que un ultraderechista quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.

"Los causantes de que se haya vivido tal ignominia frente a nuestra embajada no pueden esperar ninguna buena disposición de nuestra parte en su solicitud de adherirse a la OTAN", dijo Erdogan durante un discurso en televisión.

El sábado, el ultraderechista sueco-danés Rasmus Paludan quemó un ejemplar del libro santo musulmán ante la embajada turca bajo la protección de la policía sueca, un acto que Erdogan describió este lunes como "una traición, una vulgaridad, una canallada, un deshonor".

"El Gobierno sueco no hace falta que hable de derechos y libertades. Si tanto os importan, primero debéis mostrar respeto a la República de Turquía y a la fe de los musulmanes. Si no mostráis respeto, de nuestra parte no tendréis ningún apoyo en el asunto de la OTAN", insistió el presidente turco. Criticó también nuevamente las manifestaciones celebradas en Suecia por grupos contrarios a la política kurda de Turquía.

Ankara insiste en que, según lo acordado en junio pasado en Madrid, Estocolmo debe impedir este tipo de actos políticos si quiere recibir el visto bueno de Turquía al ingreso en la OTAN. "Si tanto os gustan y tanto defendéis a los miembros de organizaciones terroristas y los enemigos del islam, pues os recomendamos que también deleguéis en ellos la defensa de vuestros países", concluyó el mandatario turco.

Expresó su convicción de que "nadie tiene derecho a humillar lo sagrado de los musulmanes ni de ninguna otra religión o fe" y que "la acción horrible de Suecia es una ofensa a los derechos y libertades fundamentales de la humanidad, especialmente de los musulmanes".

Washington señala que Suecia y Finlandia "están listas"

Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que tanto Finlandia como suecia Suecia ya están listas para unirse a la OTAN. "Finlandia y Suecia están preparadas para ingresar en la Alianza. Lo están por sus capacidades militares y por la larga asociación en materia de seguridad que mantenemos (...) desde hace décadas", ha explicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price, que ha destacado que "son democracias muy desarrolladas".

Price ha señalado, por otro lado, que "quemar libros sagrados para muchos es un acto profundamente irrespetuoso", agregando que "algo puede ser legal -por la libertad de asociación y expresión- pero horrible".

"También somos conscientes de que quienes están detrás de lo ocurrido en Suecia pueden estar realizando un esfuerzo intencionado para intentar debilitar la unidad a través del Atlántico y entre nuestros aliados y socios europeos", ha lamentado el portavoz de Estado.

En este sentido, Price ha señalado que, aunque Helsinki y Estocolmo estén preparados para ingresar en la OTAN, "en última instancia, se trata de una decisión y un consenso" de estos países con Ankara.

Suecia y Finlandia dependen del visto bueno de los 30 Estados miembro de la Alianza Atlántica para incorporarse, pero por ahora sólo disponen del de 28 -además de Turquía falta también Hungría por completar los trámites-. Las autoridades turcas han exigido a las de los países nórdicos más compromisos en la persecución de grupos kurdos catalogados de terroristas por Ankara.