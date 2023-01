Cronología de un protocolo fantasma: la polémica por el supuesto reglamento contra el aborto de Castilla y León cumple una semana

8

La Junta de Castilla y León decide anunciar que rechaza el requerimiento del Gobierno central sobre el protocolo antiaborto porque este "no existe", y el portavoz Carriedo critica que el Gobierno central quiera "ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas" para cuestionar las acciones del Ejecutivo autonómico. El Gobierno, no obstante, exige una respuesta clara de la Junta, y la portavoz Isabel Rodríguez recuerda que "un requerimiento no se puede inadmitir, sino que se puede contestar o no". "Algo aprobaron. Entonces lo llamaron protocolo, ahora lo llaman instrucción, y no quieren dar cuenta de lo que es", denuncia Rodríguez.