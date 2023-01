El Gobierno minimiza la carta de Mañueco y pide que responda a los requerimientos: "Vox está diciendo que el protocolo está acordado"

La carta en la que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió ayer al presidente Pedro Sánchez para asegurarle que no se tomarían medidas para dificultar el aborto en su autonomía no vale. No, al menos, para el Gobierno, que no se conformará hasta que la comunidad dirigida por el 'popular' no aclare lo que ha pasado. Y lo haga en los dos requerimientos que el Ejecutivo le ha mandado, uno el domingo y otro ayer, para abrir la vía judicial y la referida al Tribunal Constitucional, recientemente renovado con mayoría progresista.

"El intercambio epistolar no tiene recorrido", ha declarado este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En una entrevista en El programa de Ana Rosa, la mano derecha de Sánchez en el Consejo de Ministros ha asegurado que el Ejecutivo solo se quedará "tranquilo" cuando el Gobierno autonómico, formado por PP y Vox, "responda con claridad a los dos requerimientos diciendo que no van a implementar" el protocolo anunciado por el vicepresidente Juan García-Gallardo en una rueda de prensa bajo el logo de la Junta y acompañado por el portavoz del Ejecutivo y que Mañueco negó después.

La línea defendida este miércoles por Bolaños es similar a los argumentos que se escuchaban ayer en Moncloa, donde destacadas fuentes del entorno del presidente aseguraban que "hay algo" que pretenden "forzar" a que salga a la luz. "Algo se ha aprobado", repetían a la vez que aseguraban que lo pretendido con los requerimientos es que el Gobierno de Mañueco pusiera "blanco sobre negro" qué ha pasado desde que el pasado jueves el García-Gallardo anunciara unas medidas que incluso en público el Gobierno central admite que son "fantasmas".

"Hay un socio [Vox] diciendo que el protocolo está acordado y por escrito", ha vuelto a referir el titular de Presidencia, que ha insistido en que "no habrá ningún retroceso para los derechos de las mujeres". "No estamos dispuestos a retroceder ni un paso", ha añadido. Asimismo, Bolaños ha lanzado que en caso de no recibir respuesta a los dos requerimientos, el Gobierno seguirá la vía judicial que corresponda y ha dejado caer que llegarán hasta el Tribunal Constitucional, que acaba de renovarse con mayoría progresista, si hace falta.