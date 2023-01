París votará el 2 de abril si se permiten o no los patinetes eléctricos de alquiler

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado este sábado la convocatoria de una consulta popular para el próximo 2 de abril para decidir si se permite o no a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos mantener este servicio.

Este referéndum simplificado se hará en los colegios electorales "sobre la base del censo electoral" y con una pregunta concreta: "¿Seguimos o no con los patinetes de autoservicio?", ha explicado la gaditana en declaraciones a Le Parisien.

Hidalgo se inclina por "que paremos", "pero respetaré el voto de los parisinos", ha subrayado, ya que las encuestas más recientes apuntan a una profunda división.

En septiembre el Ayuntamiento advirtió a Lime, Dott y Tier —unos 15.000 vehículos en total— de que no renovaría su contrato, que vence a finales de marzo.

En contra de los patinetes, los usuarios que viajan de dos en dos, se saltan los semáforos o circulan por la acera, sumados a los accidentes y los patinetes mal estacionados. El responsable de Movilidad del Ayuntamiento, David Belliard cuestiona la "relación coste-beneficio" y su "coste ambiental".

Hidalgo ha matizado que el debate no afecta a los patinetes particulares, para los que "no hay problema", sino a los patinetes de alquiler, que "no es verde" y cuyas empresas "no protegen debidamente a sus empleados" desde el punto de vista social.

Según las cifras de los operadores, los usuarios de scooters son más bien jóvenes, con una media de 33 años, y locales, 85% residentes en el Gran París.