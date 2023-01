El PP denuncia que la nueva ley mordaza "desconfía" de policías y "favorece que los delincuentes" paguen menos multas

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, muestra la "desconfianza" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "favorece" que quien delinca afronte un multa más reducida. Así lo denuncia el Partido Popular, que el pasado jueves exigió en la segunda jornada de la ponencia "volver al texto original".

No obstante, el Gobierno -con mayoría parlamentaria- pactó con los socios varios cambios de la ley que aprobó Mariano Rajoy en 2015. "Van a crear una España más insegura", sostiene a 20minutos la diputada popular Ana Belén Vázquez.

Y es que entre los acuerdos hay modificaciones de la ley para reducir las multas. Primero, de cuantía, ya que las sanciones pasan a de una horquilla de entre 100 y 600 euros a otra entre 100 y 500 euros. Segundo, como novedad, se ponderará la capacidad económica y el fraccionamiento y suspensión de las sanciones, según la situación económica del infractor y de sus familiares. Es decir, que se adaptará la multa a la renta.

Y, tercero, se aprueba una disposición transitoria única para que los procedimientos sancionadores ya iniciados con la ley actual e incluso ya con infracciones cometidas, se les aplique esta reforma "siempre que sea más favorable al interesado". Esto "favorece que a los delincuentes actuales y que ya fueron sancionados vean modificadas sus sanciones", critica la diputada popular. En su opinión, la ley mordaza va a "crear el caos" al eximir de consecuencias y de pago a quienes acrediten una situación económica complicada. "Es una barbaridad", lamenta.

Asimismo, en dicha jornada se llegó a otros acuerdos como que ahora las manifestaciones y las reuniones puedan realizarse sin previa comunicación. Y esto deja a los policías de capacidad de reacción al no conocer previamente la ubicación. "Ahora será una sanción leve, pero no llevara sanción si esas manifestaciones no comunicadas son por un acontecimiento de repercusión social", advierte la vocal da Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y responsable de la ponencia de los populares en la ley mordaza.

De acuerdo con los recientes acuerdos alcanzados, deja de ser infracción leve la exhibición obscena, y los agentes policiales deberán proceder a la disolución de una manifestación de manera audible dando un plazo previo para ello y advertir a los manifestantes de que van a cargar las armas. También se incluye una disposición adicional para formar a los agentes en mediación y métodos alternativos al conflicto. "Todas las enmiendas resumen la desconfianza del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos Generales del Estado, a quienes dejan desprotegidos", subraya Vázquez.

Pese a estos acuerdos para reformar la ley, aún quedan tres puntos enquistados por resolver. Como es el uso de las pelotas de goma por parte de los agentes policiales, la multa por desacatos a la autoridad así como, los rechazos en frontera de Ceuta y Melilla. Son tres los asuntos fundamentales que, a día de hoy, siguen bloqueando el acuerdo para aprobar la reforma de la polémica ley.