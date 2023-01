El futuro de Ciudadanos se decide esta semana: el bloque 'oficialista' de Arrimadas mide su fuerza ante la alternativa de Bal

El futuro de Ciudadanos se decidirá esta semana, los próximos 11 y 12 de enero, después de que los 7.642 afiliados del partido elijan entre una de las tres candidaturas que han superado los avales necesarios: 'Renace tu partido', la lista integrada por Inés Arrimadas y liderada por el eurodiputado Adrián Vázquez; 'Ciudadanos de nuevo', la opción del actual portavoz nacional, Edmundo Bal; y 'La base del cambio', una tercera vía alternativa propuesta por Marcos Morales, afiliado desde 2021 y estudiante de Derecho.

Más allá de conocer la nueva organización de Cs y a sus próximos líderes, el futuro de la formación pasa por determinar cuál es la posición del partido en el espectro político ante el ciclo electoral que ahora se abre y que culminará en los comicios autonómicos y locales de mayo y en los generales de diciembre. En este aspecto, Bal apuesta abiertamente por volver al "centrismo" que tan buenos resultados les dio en 2019, mientras que los seguidores de Arrimadas no suelen ser tan explícitos, aunque en alguna declaración también han abogado por alejarse de posiciones que solo les identifique con la derecha.

La candidatura 'oficialista' de Arrimadas contó con el doble de apoyos que Bal, 1.367 frente a los 679 del portavoz nacional de Cs. Por su parte, Morales consiguió 142 avales que le han servido para colarse entre los aspirantes a secretario general de la formación liberal, ya que se exige el apoyo del 1,5 % de los afiliados, es decir, 114 avales.

Los líderes de las candidaturas no estarán solos durante estos días de campaña, después de la aprobación en noviembre de un modelo bicéfalo de partido que estará compuesto con una dirección orgánica (secretario general) y otra política (portavoz). Vázquez estará escudado por Patricia Guasp, diputada en el Parlamento balear que aspira a ser portavoz política de la formación. Además, cuenta con el apoyo de varios pesos pesados del partido como es el caso de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el diputado en el Parlament Carlos Carrizosa, el diputado en el Congreso de los Diputados Guillermo Díaz Gómez, el parlamentario navarro Carlos Pérez-Nievas y el portavoz en el Parlament, Nacho Martín Blanco, entre otros.

Edmundo Bal hace tándem junto a Santiago Saura, concejal y número dos de Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid. A Bal le respalda también la práctica totalidad del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, como son las diputadas María del Carmen Martínez y Sara Giménez que aspiran a los puestos de coordinadora general y vicesecretaria general, respectivamente.

El portavoz nacional de Cs cuenta además con el apoyo de los diputados Miguel Gutiérrez, Juan Ignacio López-Bas y José María Espejo-Saavedra. El único senador de los liberales, Miguel Sánchez, el procurador en las Cortes de Castilla y Léon, Francisco Igea; y el secretario de Organización de Cs en Madrid y vicealcalde de Alcalá de Henares (que gobierna en coalición con el PSOE), Miguel Lezcano.

La tercera vía liderada por Marcos Morales estará acompañado por la concejala del Ayuntamiento de El Álamo (Madrid) Laura Alves, de 29 años, que aspira a ser la secretaria general. Ambos forman parte de una lista crítica a las decisiones tomadas por la ejecutiva actual y rechazan a las otras candidaturas que concurren al proceso de primarias, a las que califican de “oficialistas" y de representar ambas al “aparato”.

Bal apuesta por ensanchar el espacio político

"Ciudadanos no es un partido de derechas, que no nos llame nadie fachas. Somo un partido liberal, de centro. Tenemos que ser capaces de pactar a los dos lados", declaró el candidato Bal el pasado martes ante los medios. La estrategia del actual vicesecretario general pasa por desligar a la formación de las políticas del Partido Popular y volver a "centrarse" en los orígenes allá por 2006 y con Albert Rivera al frente. Por parte de la candidatura de Arrimadas no han querido centrar el debate en el sesgo ideológico, aunque en una entrevista en el Periódico de España, su portavoz política, Patricia Guasp afirmó: "Ha sido un error dar la sensación de que nuestro socio preferente es el PP".

Bal reprochó que la dirección de Cs haya establecido al PP como un socio "preferente" proyectando una imagen de partido de derechas, cuando en realidad, el partido naranja es una formación "que ocupa el centro de la política y que quiere ensanchar su espacio para que quepan todas las sensibilidades". Algunas críticas se han centrado en calificar su candidatura como "sanchista", algo que Bal catalogó como un "chiste" y recordó que su cese como abogado del Estado se vio provocado por no "engañar a los españoles" con el delito de rebelión.

Cruces de declaraciones entre candidaturas

"No estoy a favor de pactar con Sánchez en este momento en el que está que está minando nuestro Estado de Derecho, desprestigiando a jueces e instituciones. Por eso no apoyo la candidatura de Bal, sino la de Adrián y Patricia, siendo todos compañeros. No son nuestros enemigos", recalcó la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al inicio de la campaña de las primarias del partido.

Una de las críticas que se le achacan a la lista de Vázquez y Guasp es que realmente está auspiciada y controlada por Inés Arrimadas, actual presidenta de los naranjas. Edmundo Bal afirma que su equipo se compone por personas con responsabilidades públicas, gente "con mucha experiencia de Gobierno en intereses públicos, junto a muchas personas desconocidas y antiguos fundadores del partido". "Nosotros no hemos querido agrupar al staff ni a la organización como la candidatura oficialista de Inés Arrimadas, que se conforma con las personas de siempre, pero no se puede renovar un partido con lo de antes, ni llegar a lo nuevo con lo viejo", añadió durante los días de la campaña a las primarias.

En este aspecto, Villacís recordó que en el órgano máximo de la lista de Vázquez no figuran ni ella ni Arrimadas, sobre quien ha dicho que ha llevado a cabo un "acto de generosidad enorme" al dar un paso al lado y "renunciar a liderar el partido". "No pasa nada por que de vez en cuando se cambie la totalidad del equipo directivo. Esta candidatura es liberal, sigue defendiendo lo que ha defendido siempre Cs y no hace cosas extrañas", apuntó la coordinadora del partido en Madrid.

Primer debate en Barcelona

El primer debate de las tres candidaturas a liderar Ciudadanos, celebrado el pasado miércoles, estuvo marcado por los mutuos reproches de falta de renovación entre sus representantes, pero también por la autocrítica, ya que todos han coincidido en que el partido no ha sabido escuchar a sus afiliados y votantes.

Los aspirantes a secretario general del partido (Adrián Vázquez, Santiago Saura y Laura Alves) tuvieron la oportunidad de explicar, durante hora y media, a los afiliados sus ideas para gestionar el futuro del nuevo Ciudadanos. Los tres candidatos coincidieron en que la formación naranja se juega su futuro en las elecciones locales y autonómicas de mayo, para no "desaparecer por completo" del tablero político.

Uno de los temas expuestos en el debate fue el nombre de quién sería el candidato de Cs para las futuras elecciones generales a finales del 2023, que según las encuestas rondaría el 2 % de estimación de voto.

Santiago Saura preguntó a Adrián Vázquez sobre este asunto, y el eurodiputado no quiso responder explícitamente: "Lo que hago es pensar en mayo, jamás me arrogaría la capacidad de decidir quién tiene que ser el candidato en un partido donde hay primarias. La gente que esté con ínfulas de ser candidato a presidente del Gobierno que se vaya olvidando", le respondió.

Por su parte, Saura remarcó que "cualquiera puede presentarse a las primarias de las generales", pero que para ellos Edmundo Bal es su candidato ideal y el que va a concurrir para dicho proceso.

Medidas de las candidaduras

"Renace tu partido", la candidatura de Vázquez, se compromete a implementar en 45 días, si gana las primarias, un paquete de acciones dirigidas a reorganizar el partido y encauzarlo a ganar esos votantes que el partido ha perdido. Entre las principales medidas están una auditoría interna, un estudio profesional independiente o calendarizar todas las reuniones del comité nacional.

Por su parte, "Ciudadanos de Nuevo", la lista en la que aspira a portavoz Edmundo Bal, considera que la participación y la pluralidad es fundamental y aboga por garantizar unas primarias en "tiempo y forma", respetando los plazos y procedimientos adecuados en todos los territorios.

Hoy tendrá lugar el primero de los debates para las elecciones al Comité de Dirección de Cs.



Desde Barcelona, a las 18.30, las 3 candidaturas compartirán con los militantes sus propuestas de modelo de partido e ideas para este proyecto.



¡Os esperamos!https://t.co/9t51OSaeFz — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) January 4, 2023

Por último, "La Base del Cambio", conformado principalmente por disidentes que han sido apartados del partido por discrepar con las decisiones tomadas por la ejecutiva, ha prometido recuperar y atraer a los ciudadanos y crear una secretaría de la España vaciada, para unificar aquellos territorios con más difícil comunicación.

Este lunes 9 de enero tendrá lugar en Madrid el segundo y último debate de estas primarias en Ciudadanos, cita en que tomarán la palabra los candidatos a portavoz político: Patricia Guasp por "Renace tu partido", Marcos Morales por "La Base del Cambio" y Edmundo Bal, por "Ciudadanos de Nuevo" para seguir explicando sus propuestas.