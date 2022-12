"Estamos aquí para presentar un equipo para un proyecto y un proyecto para un país. Hoy renace este partido", han sido las primeras palabras ante la prensa de Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y ahora candidato a secretario general del partido. Vázquez compartirá cartel, para liderar la candidatura a las primarias de Ciudadanos ante la VI Asamblea General, junto a Patricia Guasp, portavoz y diputada en el Parlamento balear.

Vázquez y Guasp son las apuestas en la 'lista oficiosa' de Inés Arrimadas, actual presidenta del partido naranja, que también formará parte del proyecto que lidiará con la propuesta de Edmundo Bal. También se han sumado a la causa la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el diputado en el Parlament Carlos Carrizosa, el diputado en el Congreso de los Diputados Guillermo Díaz Gómez, el diputado del Parlamento navarro Carlos Pérez-Nievas y el portavoz en el Parlament, Nacho Martín Blanco, entre otros.

Una candidatura nueva, unida y de todos. Equipos renovados para un proyecto refundado. Hoy #RenaceTuPartido con la voluntad de reunir y ofrecer ideas ilusionantes a los españoles.



Hoy aún faltan más: mano tendida hasta el último día para llegar a la Asamblea todos juntos. pic.twitter.com/Sz3lxWME3a — Adrián Vázquez Lázara 🇪🇦🇪🇺 (@AdrianVL1982) December 23, 2022

Aun así, Vázquez ha querido hacer un llamamiento a las ausencias de este viernes: "Nos falta alguien, nos falta Edmundo Bal y algunos compañeros más. Hoy le tendemos la mano, hemos dejado huecos libres para integrar a Edmundo e intentaremos llegar a un acuerdo e ir todos juntos a la Asamblea de refundación".

"Es una candidatura nueva, de unidad y de todos", ha explicado Vázquez a la vez que presentaba a su compañera Patricia Guasp como portavoz política de su candidatura. Nacho Martín y Guillermo Díaz ocuparían las viceportavocías y Mariano Fuentes, concejal en Madrid, sería el vicesecretario general.

También han anunciado la creación de una oficina de municipalismo, dirigida por Joaquín Patilla, concejal de Alcorcón, con la ayuda del alcalde de Palencia, Mario Simón. "Los jóvenes de nuestro partido son el motor para que el espacio liberal siga siendo importante en nuestro país".

La candidatura de Arrimadas a liderar Ciudadanos EP

Vázquez ha explicado que su línea de trabajo se centrará en cambiar la estructura del partido, cambiar la manera de trabajar y centrar sus esfuerzos en las próximas elecciones locales y autonómicas, en mayo.

"Un partido sin personalismos"

"Damos un paso al frente los que creemos en un partido sin personalismos, un partido de equipo y que mira por ese cambio que necesitamos", ha anunciado Guasp en su primera intervención.

La diputada balear ha argumentado que esta candidatura mezcla el origen y futuro del partido: "Por eso contamos con Villacís, Carrizosa y Arrimadas. Es una candidatura transversal, queremos ilusionar a esos españoles cansados del bipartidismo y del separatismo". Guasp también ha afirmado que no se plantea cambios de portavocías en el Congreso de los Diputados, "porque la refundación no va de eso". Por último, ha repetido el mensaje de su compañero Vázquez: "Hago un llamamiento a todos a que se sumen, porque tenemos que dar una respuesta a los españoles. Pensamos en nuestros concejales, no en sillones, y estamos abiertos a debatir el modelo de partido".

Ante la renuncia de María Muñoz, diputada y portavoz económica de Cs en el Congreso, a formar parte de su candidadura, Guasp ha respondido que trabajan en "una candidatura en positivo y no en contra de nadie. Es el proyecto de todos".

Críticas de Bal

Respecto a la normativa interna del partido sobre que el secretario general no pueda ostentar un cargo público, Vázquez ha afirmado que "es algo que está enmendado para que se retire esa incompatibilidad". Respecto a las críticas de los simpatizantes de la candidatura de Bal, no le da importancia: "Me ofreció ser secretario general en su lista, ahí no existían críticas. Yo solo quería formar parte en la estuviéramos todos y esperamos que se una".

Por último, ha vuelto a incidir en que Inés Arrimadas tiene que seguir siendo la portavoz del Congreso de los Diputados y que de cara a las elecciones generales, "cualquier afiliado puede optar a las primarias"