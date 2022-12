Uno de cada tres españoles cree que Ciudadanos debería disolverse y un 20%, integrarse en el PP

Las riñas internas y la menguante intención de voto ponen difícil el futuro de Ciudadanos, partido al que la encuesta DYM para 20minutos le concede entre 0 y 1 diputados en diciembre. El mismo barómetro ha preguntado a la ciudadanía por cuál sería el mejor camino para la formación y uno de cada tres encuestados, el 34,5%, cree que debería disolverse y desaparecer. Una opción que apoya, incluso, el 15% de su electorado, un porcentaje que se eleva hasta el 52,5% en el caso de de Unidas Podemos y al 41,2% en el del PSOE. El 32% de los votantes de Vox y el 24,8% de los del PP también opinan lo mismo.

Este último porcentaje no es baladí, ya que más de un 20% de entrevistados considera que la mejor opción para el partido naranja sería integrarse en el PP, una opción que los votantes populares ven con buenos ojos, ya que hasta la mitad de ellos lo apoyaría. Aquellos que depositaron su confianza en el partido de Arrimadas en 2019 tampoco lo desdeñan: más de un 30% estarían de acuerdo con esta posibilidad. El porcentaje baja mucho entre el resto de votantes: entre un 10% y un 17% secundarían una integración de Cs en el PP.

Con todo, la segunda opción mayoritaria en torno al futuro de Ciudadanos sería mantenerse como partido independiente. Casi uno de cada cuatro ciudadanos lo considera así, y son sus votantes y los de Vox los que lo más lo defienden, con un 43,9% y un 38,2%. Entre los del PSOE, PP e IU, lo ven menos factible.

El escenario minoritario para los encuestados sería la integración en el PSOE. Tan solo un 7,6% lo apoya y no tiene gran acogida para los votantes de ningún partido, excepto los socialistas. Casi un 20% lo ve bien, mientras los datos del resto de formaciones no sobrepasan en ningún momento el 8% para esta opción.

Sea bajo el nombre de Ciudadanos o con otra fórmula, lo que sí está claro que los españoles creen que debe haber un partido situado ideológicamente entre el PSOE y el PP. El 52,5% de los encuestados así lo cree, frente a un 30,4% que no lo ve necesario. Los votantes de todos los partidos lo ven mayoritariamente bien, con valores cercanos o por encima del 50% (y son especialmente altos en el caso de los que apoyaron a la formación naranja en 2019, con un 72,6%), frente a los de UP, los únicos para los que no tendría que haber un partido ideológicamente entre los dos grandes (un 51% están en contra y un 36,6%, a favor).