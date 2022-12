Solo el 19% de votantes del PSOE aceptarían pactar con ERC un referéndum en Cataluña

Escaso apoyo entre las bases del PSOE a la recientemente revitalizada propuesta de ERC de pactar con el Estado la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Después de que los republicanos catalanes ofrecieran detalles sobre su propuesta de consulta, el ala socialista del Gobierno salió rápidamente a rechazar la celebración de cualquier tipo de votación sobre la autodeterminación, y en esto los votantes socialistas están muy mayoritariamente con el presidente Pedro Sánchez: únicamente un 19% de quienes votaron al PSOE en 2019 aceptaría la propuesta de referéndum de ERC, por más de un 69% que la rechaza tajantemente.

Así lo refleja el barómetro del mes de diciembre elaborado por DYM para 20minutos, que revela que una amplia mayoría de los encuestados están en contra de que el Gobierno acepte la propuesta de ERC de poner en marcha una reforma legal para convocar un referéndum de independencia. En concreto, un 65,4% de los ciudadanos asegura que el Ejecutivo debería rechazar esta iniciativa, y tan solo el 20,7% considera que sería lo apropiado aceptarla. Los que dudan o prefieren no contestar ascienden al 13,9%.

De entre los cinco grandes partidos de escala nacional, únicamente los votantes de Unidas Podemos son favorables a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña acordado con el Estado, como el partido lleva defendiendo desde su fundación. No obstante, esta preferencia tampoco es especialmente clara: un 47,5% de quienes en las últimas elecciones votaron morado responden que el Gobierno debería aceptar la oferta de ERC, pero un 38,9% apuesta claramente por rechazarla, mientras un 13,7% no sabe o prefiere no contestar.

En la derecha, por el contrario, la posición es nítida: el Ejecutivo, a juicio de los votantes de PP, Vox y Cs, no debería contemplar la celebración de una consulta de independencia, ni siquiera pactada como la plantea ERC. El 83,1% de los votantes del PP rechaza esta opción, por un 86,6% de los electores de Vox y un 93,6% de quienes eligieron la papeleta naranja en 2019. Cs, de hecho, es el partido con menos votantes favorables a un referéndum acordado: solo el 6,4% de sus electores la defiende.

En lo relativo a los acuerdos entre el Gobierno y ERC para rebajar las penas por malversación y reformar el delito de sedición, los votantes del PSOE están algo más divididos, aunque una mayoría censura la decisión tomada por su partido. El 44,8% de electores socialistas en 2019 creen que las medidas empeorarán la convivencia entre los ciudadanos catalanes, mientras, un 39,9% opinan que la mejorarán. En el caso de Unidas Podemos, la cuestión es mucho menos controvertida: solo el 19,8% de los votantes morados consideran que la reforma empeorará la convivencia, por un 59,9% que la ve positiva.

De nuevo, quienes escogieron la papeleta de Pablo Iglesias en 2019 son la rara avis entre los encuestados. De entre todos los ciudadanos preguntados al respecto, el 55,2% cree que la reforma de la sedición y la rebaja de la malversación empeorarán la convivencia, y solo el 27,1% piensa lo contrario: que la mejorará. Esta segunda opción es especialmente minoritaria entre los partidos de la derecha: únicamente el 11% de los electores de Vox y el 8% de los de PP y Cs consideran positivo el pacto del Gobierno y ERC.

Por otra parte, los encuestados tampoco opinan que estos acuerdos sirvan para mejorar el entendimiento entre los partidos políticos en lo relativo a Cataluña. Casi seis de cada diez (el 58,9%) creen que empeorará esta relación frente al 25,2% que dice que habrá un mejor entendimiento. Los votantes de todos los partidos lo ven más negativo que positivo (especialmente PP y VOX, con más del 80% en desacuerdo), excepto los que se decantaron por Unidas Podemos en 2019 (el 56,3% considera que mejorará el entendimiento frente al 28,4% que cree que empeorará).