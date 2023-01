¿De qué enferman los peces? La enfermedad del punto blanco y del terciopelo, entre las más frecuentes

Los peces son animales muy delicados. A pesar de lo que la gente piensa, hay que tener conocimientos muy específicos de cada especie y, por supuesto, de las enfermedades a las que están expuestos, al menos las más comunes, ya que es importante saber identificarlas y ponerles remedio lo antes posible.

No obstante, el tema de las enfermedades en peces es algo complicado: tanto conocerlas como averiguar la causa de la misma, y su tratamiento puede ser algo complejo, especialmente si no acudimos a especialistas que nos aconsejen adecuadamente. "Hay algunas ideas que deberemos asumir, como que a pesar de darle mil vueltas al ejemplar o ejemplares que vamos a adquirir y cerciorarnos de que no haya ninguna anomalía, tenemos que aceptar que al día siguiente puede enfermar en el mejor de los casos o también encontrarlo muerto sin causa aparente", expresa Pepe Martínez, presidente de la Sociedad Acuariofila Valenciana (SAV).

Martínez explica que en cuanto a los peces se refiere, debemos saber que no son como otras mascotas y que "son uno de los pocos animales que viven en unas condiciones muy distintas que el resto de animales y que su organismo no está preparado para los cambios". "Muchas veces, a pesar de realizarlos con las más respetuosas maneras, no serán suficientes para que no afecten a su organismo", lamenta.

Las enfermedades que más afectan a los peces

Cuando hablamos de la salud de nuestros peces, jamás podremos compararlos con otras mascotas comunes como un perro o un gato, en los que la temperatura y alimentación es muy variable y no afectan los cambios leves en su bienestar. En los peces es totalmente diferente. "Los valores que medimos en nuestros acuarios son objetivos, hay muchos que no se miden o no se pueden medir, pero existen, un acuario con los mismo valores de PH y GH o salinidad pueden tener mil variaciones más", explica Martínez. En este sentido, con simplemente una iluminación distinta ya pueden llegar a enfermar, de ahí la gran importancia de conocer las especies que estamos introduciendo en nuestro acuario. Pero, ¿de qué enferman exactamente los peces?

Punto blanco

El punto blanco es una de las enfermedades más comunes. "Este conocido parásito es un protozoo que llega a verse fácilmente a simple vista" en forma de puntos blancos en la piel de nuestros peces.

Ejemplo de pez afectado por la enfermedad del punto blanco. SAV

"Entre las causas más comunes de su aparición se encuentran una bajada de temperatura (por lo que suelen aparecer en invierno o en otoño); cuando introducimos peces nuevos con una adaptación demasiado rápida o la adquisición de algún ejemplar con un brote inicial apenas perceptible", detalla Martínez.

Para el tratamiento, es aconsejable subir la temperatura del acuario y administrar los medicamentos adecuados, aunque siempre consultando a expertos y teniendo en cuenta los ejemplares que tenemos en nuestro tanque.

Enfermedad del terciopelo

Otra enfermedad muy frecuente en los acuarios que tenemos en casa es la del terciopelo. "Muchas veces no somos capaces de diferenciarla a simple vista del punto blanco, ya que su aspecto es muy similar, sin embargo, los puntos son mucho más abundantes y algo más pequeños o menos abultados y de un color menos blanco, llegando a tonos plateados grisáceos", detalla el experto de SAV.

Ejemplar afectado por la enfermedad del terciopelo. SAV

"El causante de esta enfermedad es un dinoflagelado, un parásito que en parte funciona como un alga y que es capaz de metabolizar alimentos sin necesidad de parasitar a ningún pez", añade Martínez. "Se adhieren a la piel, interior de las agallas y aletas de los peces, siendo difíciles de eliminar".

El motivo por el que aparece esta enfermedad suele ser similar a las del punto blanco con la diferencia de que también pueden aparecer por condiciones del agua inadecuadas, sobre todo en los marinos con salinidades elevadas.

"Además de la aparición abundante de perlas repartidas por todo el cuerpo, la apatía, falta de apetito y la irritación también hace que el ejemplar afectado se restriegue por los objetos del interior del acuario", explica Martínez sobre los síntomas de esta enfermedad.

Al igual que con la enfermedad del punto blanco, esta patología se trata con una subida de la temperatura del acuario y, en los tanques marinos, rebajando la salinidad. "En casos muy avanzados en los que el cuerpo está muy recubierto y con el pez en muy malas condiciones es recomendable el sacrificio de estos ejemplares", afirma el experto de SAV.

Podredumbre de aletas

Esta enfermedad que en muchas ocasiones se asocia a otras que aparecen de forma parásita junto a ellas suele estar causada por diferentes tipos de bacterias. "Entre las más frecuentes se encuentran las Pseudomonas, Aeromonas y diferentes cepas de Mixobacterias", añade Martínez.

Ejemplar afectado por la podredumbre de aletas. SAV

"La aparición de esta enfermedad siempre viene precedida por malas condiciones en el acuario, sobrepoblación, falta de limpieza, cambios de agua, filtración inadecuada y, en muchos casos, sobreviene cuando el transporte de los peces se ha realizado de forma incorrecta cuando se envían por los mayoristas", detalla el experto.

Aunque en un principio afecta solo a las aletas, si esta enfermedad se extiende y no es tratada puede afectar a las escamas y masa muscular del pez, sobre todo en las zonas de la aleta caudal. "Su aspecto es visible porque las aletas de los peces tienen una apariencia deshilachada, recortada y en zonas del cuerpo se aprecian enrojecimientos y aspecto de descomposición de las escamas", cuenta Martínez.

"En la mayoría de los casos se trata con antibióticos, bactericidas y fungicidas", añade. "Debe ser tratado a la mayor rapidez posible porque es muy fácil que se propague a todos los habitantes del acuario si las condiciones de mala salubridad persisten en el mismo".

Hexamitasis

La hexamita suele ser frecuente en algunos acuarios con condiciones pobres. "El causante es un protozoo flagelado que acabará matando a los peces si no se frena a antes del ciclo final de la enfermedad", advierte el experto. "En nuestros acuarios los más conocidos son los que afectan a los Discos y, en menor medida, a los Escalares".

Ejemplar afectado por la Hexamita. SAV

En su primera fase, nuestros peces perderán apetito y sus heces se tornarán blanquecinas; más adelante aparecerán pequeñas perforaciones en la zona de la cabeza que pueden ser desde unos milímetros, hasta casi los dos centímetros.

"La forma por la que se conoce a esta enfermedad es su fase final, cuando en estado avanzado la enfermedad ya ha degenerado diferentes órganos vitales del animal y produce orificios de diferentes diámetros", explica Martínez.

El tratamiento suele ser poco efectivo a no ser que el animal todavía coma con normalidad pero, por desgracia, los primeros síntomas son la inapetencia, por lo que resulta complicado que los medicamentos lleguen a las zonas afectadas (en este caso, su intestino).

"Hay productos comerciales preparados específicos para su tratamiento pero, sobre todo, debemos vigilar que la prevención sea nuestra mejor aliada, adquiriendo ejemplares que nos den la mayor fiabilidad", concluye Martínez.