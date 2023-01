Carreteras cortadas o caída de árboles: así ha comenzado el año en Galicia con más de 1.100 incidencias por el temporal 

Galicia ha registrado durante el fin de semana de fin de año un total de 1.164 incidencias, la mayoría de ellas (591) este sábado, 31 de diciembre, provocadas por el temporal que ha asolado la comunidad con intensas lluvias.

Las emergencias más frecuentes han sido las inundaciones en viviendas y las incidencias relacionadas con las carreteras, provocadas en su mayoría por la caída de árboles. La provincia más castigada por la lluvia ha sido la de A Coruña, con 432 incidencias. Seguida de Pontevedra (378), Lugo (207) y Ourense (146).

Uno de los puntos en los que más alertas se han registrado este fin de semana, debido al temporal, ha sido la ciudad de Vigo. Allí, la sala de comunicaciones del 092 de la Policía Local ha registrado, desde las 07:26 horas del pasado viernes, 30 de diciembre, un total de 151 incidencias.

Según fuentes policiales, todas ellas se han producido por caídas de árboles y vallas, desplazamientos de alcantarillas, la aparición de contenedores en plena vía y balsas de agua que se han desarrollado en diversos puntos de la ciudad olívica.

71 intervenciones en A Coruña

Por su parte, la Policía Local de A Coruña ha tenido que realizar este sábado, 31 de diciembre, 71 intervenciones debido a las fuertes lluvias. Entre las incidencias se han encontrado caídas de árboles, lonas y vallas, el desprendimiento de un muro en la calle Adelaida, además de la entrada de agua a una vivienda de la calle Marola.

En Ourense, la Policía Local ha cortado al tráfico en el Túnel de Bobadela durante la tarde de este domingo, 1 de enero, tras quedar inundado. Asimismo, fuentes policiales han asegurado que varias piedras de la ladera cayeron sobre la calzada en la zona del Río Arnoia y que, en el parque de San Lázaro, cayó el vallado de la zona de obras.

La Policía Local de Ourense también ha informado, a través de un comunicado, del desprendimiento de parte de un muro en la calle Basilio Alvarez. La zona tuvo que ser acordonada, y también se registró la caída de un árbol en la carretera de Castro de Beiro y de un cedro de grandes dimensiones en los jardines de Padre Feijóo. El árbol, según técnicos municipales, estaba "en perfecto estado" y su caída obedece a la humedad del terreno y al fuerte viento registrado.

En Santiago, el aire causó la caída de unas luces de Navidad en la Rúa de San Roque sobre un vehículo, al que le ocasionaron daños, así como el desplazamiento contenedores de basura en la calle Romero Donallo, que también dañaron un coche. En la parroquia de Enfesta, la caída de un arbol ocasionó el corte de una carretera.

Además, en la capital gallega hubo otras incidencias motivadas por caída de árboles, como uno frente al colegio Santiago Apóstol, u otro en la rotonda del Cruceiro da Coruña, que dañó cableado de Telefónica y derribó cuatro postes.

Cinco carreteras cortadas en Lugo

Por su parte, la Diputación de Lugo está trabajando en las cinco carreteras provinciales que quedaron dañadas por las fuertes lluvias para poder restablecer el tráfico "lo antes posible". Estas carreteras son la LU-P-0408, que conecta los ayuntamientos lucenses de Fonsagrada y Baleira, su continuación, la LU-P-0405, que va hasta la parroquia de Fonteo en Baleira; la LU-P-1611, que conecta Maceda (Ourense) y Veiga (Lugo); y la LU-P-1801, en Carballedo.

Además, la Diputación de Lugo continúa trabajando en el arreglo de la LU-P-1706, de Castro de Rei a Cospeito, a la altura de Pontello dos Lobos, que sufrió daños durante el temporal que asoló Galicia hace poco más de una semana.

Precisamente, en la provincia de Lugo, uno de los ayuntamientos más afectados por las fuertes lluvias de este fin de semana ha sido el de Ferreira de Pantón, que ha permanecido incomunicado por carretera en la tarde y noche de este domingo.

El alcalde de Pantón, José Luís Álvarez, ha confirmado a Europa Press el anegamiento en la Nacional-120 a la altura de Canaval, en la carretera de Pantón a Moreda, "al lado del balneario". También ha dado cuenta de una carretera del ayuntamiento que sigue "cortada, con más de un metro de agua, y que aún no es transitable". "Esto se debe a que, en algún caso, los puentes no son para mucho caudal, pero en el momento que baja la maleza y se instala debajo del puente el agua no tiene por donde pasar y sube por encima de los puentes", ha acreditado.

Son varios los cauces fluviales que pasan por este municipio del sur de la provincia de Lugo: el río Miño, el Sil y el Cabe, además de afluentes como los ríos Carabelos y Ferreira, entre otros. "Hubo mucha lluvia, aquí los ríos no se limpian. Le dan a los ríos el mismo aprecio que sí fuera en Salamanca o Andalucía. Los ríos llevaban mucha maleza y hubo un problema grave de inundaciones, porque los ríos no contenían tanta agua", ha apostillado el regidor.

Plan inungal

Las fuertes lluvias de los últimos días han hecho que la Xunta de Galicia mantenga activado el Plan Inungal en fase de preemergencia ante la posibilidad de desbordamientos en varios ríos. En estos momentos, las estaciones de las redes de aforos de Augas de Galicia que superan el nivel de desbordamiento son las de los ríos Lérez y Oitavén.

Según ha informado el 112 Galicia, en la cuenca del Miño Sil se superan los umbrales de prealerta o alerta en las estaciones de aforo de los ríos Ladra, Neira, Miño, Avia, Arnoia, Deva, Tea, Louro y Limia. También en las cuencas del Cantábrico y del Duero se han superado los umbrales de prealerta o alerta en el río Támega.

Desde Emerxencias 112 Galicia han indicado que la predicción meteorológica e hidrológica "hace prever que el nivel de los ríos vaya descendiendo lentamente" aunque se recomienda "adoptar las medidas de auto protección necesarias".