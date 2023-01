El atuendo de Cristina Pedroche es uno de los secretos mejor guardados tanto por la presentadora como por el equipo encargado de diseñar y confeccionar el vestido que la presentadora de las Campanadas de Antena 3 lucirá en uno de los momentos de más audiencia.

Para despedir el 2022 y dar la bienvenida al 2023, Josie, encargado del diseño de las prendas que llevó la presentadora, ha hablado este lunes con Espejo Público, donde ha explicado qué se pretendía difundir tanto con la capa como con el resto de prendas.

Así, tras mostrar cómo se llevó a cabo la capa, confeccionada con una tienda de refugiados real y firmada por varias personas de distintas nacionalidades que han pasado el calvario de tener que dejar atrás sus países por la crudeza de la guerra, Lorena García ha conversado con el diseñador.

"Es una capa increíble, para la posteridad. Está cargada de amor de toda esa gente que ha sido increíble descubrir", ha comentado Josie que, además, ha agregado: "La alegoría que yo planteé era esto: un contraste entre deseos personales y un deseo universal, que es esa paloma, una escultura de Jacinto de Manuel".

"Queríamos una escultura que reflejase y simbolizase la paz. Ese era el deseo de Cristina y de todos los que han participado en esto", ha agregado el diseñador. Respecto al resultado final y las críticas que ha recibido estos días, Josie ha añadido: "Estoy muy satisfecho. Después de ocho años haciendo esto cada vez disfruto más las críticas positivas y negativas. Me he divertido muchísimo. Gracias a todos por comentar y me encanta porque no era fácil de entender, yo creo que parte de este país no ha entendido nada. Lo que queríamos era esto".

"Si comparas las Campanadas de otras cadenas, nadie ha tenido un mensaje tan potente. Era tremendo. Que se haya llevado un estilismo brutalista, totalmente crudo, a una noche que es de fantasía y brilli brilli... Pero necesitábamos hacer esto. Yo llevo ya ocho años haciendo esto y no puedo aburrirme ni aburrir en ningún momento", ha señalado Josie.

"Comunicar tanto, tan rápido, en un momento de máxima audiencia es complicado. Pero ahí está la labor de un equipo de comunicación increíble, que les doy las gracias un año más. Todos los años comunican esto como nadie y hacen llegar un material mucho más complejo de lo que se piensa. Pero también ahí está la apuesta: llevar al prime time algo que tiene mucho más recorrido y que vais a seguir viendo los días posteriores", ha agregado el diseñador.

Tras conocer los datos de audiencia de la noche de las Campanadas 2022 y descubrir que Antena 3 había conseguido liderar, situándose por encima del resto de cadenas de televisión, Josie ha querido agradecer a la protagonista: "Enhorabuena a Cristina Pedroche por ser la más valiente porque si ha cosechado nueve años de éxito es porque es una mujer que, si por algo se caracteriza, es por ser muy valiente".

"Tú le planteas este reto y otra te habría dicho: 'mira, amor, ponme un ribete de marabu, quiero ser la invitada perfecta y déjame en paz'. Pero ella no", ha sentenciado el diseñador que, además, ha desmentido que el traje de Pedroche fuera un plan B: "No hay un plan B. Cuando tú tienes una idea muy potente, solo hay un plan A. Cuando Cristina Pedroche dice 'ok' al plan A, vamos todos a muerte con él. Lo único que dije es que es cierto que se trabajó todo el tiempo con un talle muy bajo. Cristina tenía el talle muy bajo y de ahí han desarrollado que había más planes, que es mentira. Cristina confió en este plan desde el primer momento y hemos remado con ella".

"En 2022 vi un mundo bastante ruinoso y dije: 'me gustaría hacer una alegoría'. Empecé a documentarme porque me habría gustado hacer una capa con trozos de basura cristalizada, pero era un lío. Al final, creo que este envoltorio de la paloma de la paz es maravilloso que esté cargado de los deseos de toda esa gente que merece una segunda oportunidad, que huyen de esos conflictos, que son las víctimas las que han customizado una capa que, de verdad, creo que es mi modelo favorito de todo lo que hemos hecho para las Campanadas", ha sentenciado Josie.