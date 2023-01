Se crea más o menos en las supersticiones, o más bien se tire de tradiciones, lo cierto es que tomarse las 12 uvas en Nochevieja no garantiza a nadie un gran año. Y si no, que se lo digan a Risto Mejide, que fue presentador de las Campanadas en Mediaset con Mariló Montero y se las comió delante de toda España, pero ya ha empezado 2023 con mal pie.

Con un pobre 6,5% de share, ambos presentadores se quedaron muy lejos de Alberto Chicote y Cristina Pedroche -y su vestido-, que acapararon un 33,5% de la audiencia, y lejos también de Ana Obregón y Los Morancos, que obtuvieron un 23,6%. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que el jurado de Got Talent captara la atención de parte de los espectadores, especialmente por sus comentarios que parecían hacer referencia a Pedroche y Obregón.

"¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia", fue lo comentó en directo el publicista y suscitó muchas críticas en redes. Aun así, este no fue el único desafortunado momento que ha vivido el conductor de Todo es mentira a comienzos de año.

'Story' de Risto Mejide. INSTAGRAM

"Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las Campanadas, que también", ironizó este lunes en sus stories de Instagram mostrando su mano vendada. "Me refiero al dedo hecho añicos, para que luego digan que no me dejo la vida en cada proyecto".

"A veces, no es imprescindible hacerlo mal para fracasar. Porque sigo pensando que hicimos en Nochevieja lo que teníamos que hacer", defendió. "Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma, mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que siempre todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor".

"Hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional. Quedan muchísimas cosas bonitas por delante. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar. Feliz 2023, familia", concluyó.