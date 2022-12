Las últimas semanas del año no ha sido del todo tranquilas para Raquel Sánchez (Gavà, 1975), ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A las negociaciones para sacar adelante la ley de Vivienda se han sumado las conversaciones para aprobar el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, en la que la vivienda y el transporte -dos competencias de Sánchez- son prioritarios. En esta entrevista con 20Minutos, la ministra señala que el Gobierno "protege a los más vulnerables", cree que las medidas "funcionan" y no descarta retomar el descuento a la gasolina, aunque no lo ve probable.

¿Por qué es importante este tercer paquete de ayudas?Es un paquete contundente con un marcado perfil social que busca mitigar las consecuencias de la guerra. Movilizamos 10.000 millones de euros, que se suman a los 35.000 ya invertidos desde que comenzó la invasión. El fin es garantizar la protección de los más vulnerables, de la clase media y trabajadora yde aquellos sectores económicos y productivos que están sufriendo.

¿Por qué han decidido rebajar el IVA de los alimentos?Es una medida que nos va a ayudar en ese ejercicio de contención de la inflación. Va a ser un alivio para las familias.

El cheque de 200 euros va destinado a familias con una renta inferior a los 27.000 euros anuales. Justo es el perfil de una gran parte de usuarios de Cercanías.Evidentemente, buscamos un conjunto de medidas. El Gobierno quiere proteger a la clase media y trabajadora con un conjunto, ya sea a través de la gratuidad del transporte público, con la bajada del IVA o con ese cheque.



Entrevista a Raquel Sánchez, ministra de Transportes. José González

¿Por qué no van a prorrogar el descuento general de 20 céntimos por litro de carburante?Es una medida que ha funcionado pero, aunque el contexto sigue siendo complicado, el precio de los carburantes no solo se ha controlado, sino que ha disminuido. Aun así, se mantendrá para profesionales: descuento de 20 céntimos el primer trimestre y de 10 en el segundo.

Si el precio de la gasolina volviera a dispararse, ¿el Gobierno tendría margen para volver a aplicar la medida?No lo descartamos, pero todo apunta a que no tendrá que ser así.



Cuando comenzó a aplicarse el descuento hubo dudas sobre si las petroleras podían aprovecharse…Por los datos de los que disponemos, no ha habido un uso fraudulento. Esa sospecha inicial no se ha confirmado.

Lo que sí se mantiene es el descuento del 30% en metro y autobús, siempre y cuando la autonomía competente lo complemente aportando el otro 20%.Efectivamente. Nosotros mantenemos esa ayuda y lanzamos el guante a las comunidades y ayuntamientos para que el descuento llegue al 50%. Ha sido una de las medidas con impacto más positivo. En Renfe, más de dos millones y medio de personas se han sacado el abono gratuito. Es una idea que alivia los bolsillos y también cumple con los objetivos para luchar contra el cambio climático.

¿Qué ‘feedback’han recibido de las autonomías?Me consta que la mayoría van a sumarse. Les pedimos un esfuerzo. No perdamos de vista que el gran objetivo es beneficiar y ayudar a los ciudadanos.

Entrevista a Raquel Sánchez, ministra de Transportes. José González

¿Cómo queda la rebaja del transporte público?Hasta el 31 de diciembre de 2023, los abonos de Cercanías y Media Distancia serán gratuitos, y también los de Rodalíes de Cataluña y los autobuses de línea estatal. En los servicios Avant para viajeros habituales, el descuento es del 50%. Y el descuento en metro y autobuses urbanos y autonómicos, del 50% hasta el 30 de junio de 2023, financiando el Gobierno central un 30% del mismo.

Cuando anunciaron la gratuidad de Cercanías hubo temores de colapso, ¿han aumentado la oferta?Hubo agoreros que decían que el sistema iba a colapsar, pero hemos recuperado los usuarios prepandemia y hemos sido capaces de responder a ese incremento de la demanda.



¿Cuándo podrá quitarse la gente la mascarilla en el transporte público?Tenemos que hacer caso a los expertos, a las autoridades sanitarias, que es lo que se ha demostrado eficaz.

También hubo problemas con las reservas fantasma en Media Distancia, ¿se han solucionado ya?Hemos anunciado un sistema de control más exhaustivo. Renfe ha dado 75.000 avisos y se han retirado 200 bonos. Al tercer aviso, se retira, se confisca la fianza y no se puede volver a pedir en 30 días.



¿Por qué no se ha limitado el precio de las hipotecas variables, pero sí el de los alquileres?Nos hemos focalizado en las medidas sobre los contratos de alquiler, que no podrán subir más de un 2% cuando no haya acuerdo con el arrendatario.

El Gobierno ha prohibido el corte de los suministros y también los desahucios, ¿puede asegurar que no habrá desahucios?La medida está vigente hasta el 30 de junio de 2024 y viene de la pandemia. Los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias en el caso de familias vulnerables están suspendidos. También se mantiene la prohibición de lanzamientos por desahucios en contratos de alquiler, que se mantiene hasta junio de 2023.

¿Tiene constancia de que se haya cumplido el límite del 2%?Sí, se está aplicando.



Entrevista a Raquel Sánchez, ministra de Transportes. José González

¿En qué punto está el bono joven del alquiler?Todas las autonomías han lanzado la convocatoria y falta que las resuelvan. Todas tuvieron, además, un aluvión de peticiones de jóvenes, a los que también ayudamos en el Plan Estatal de Vivienda con programas específicos y ayudas que son complementarias.



La ley de vivienda sigue pendiente. Hace un año nos dijo que se aprobaría pronto en Consejo de Ministros, pero parece que ha encallado en el Congreso, ¿habrá ley?Y la llevamos a Consejo de Ministros, pese a las dudas que todo el mundo tenía.



¿Cuál es la discrepancia ahora?Está tramitándose y negociando. En este tiempo hemos alcanzado acuerdos respecto a muchas enmiendas.

Entonces, ¿cree que se aprobará?Por parte del PSOE no hay ningún bloqueo. Estamos trabajando para acercar posturas, siempre mirando que sea una ley útil y efectiva, que dé certidumbres y seguridad jurídica. Sobran los grandes enunciados y las posiciones maximalistas. Debemos ofrecer una ley que ofrezca garantías, que contenga el precio de los alquileres, que prohíba la enajenación del parque público de vivienda y que garantice y proteja el derecho a la propiedad.

El Consejo de Ministros aprobó recientemente en segunda vuelta la ley de Movilidad Sostenible, ¿cuáles son sus principales medidas?Recoge que todo el mundo debe tener cubiertas sus necesidades de movi- lidad, con independencia de su renta o de dónde vive. También transforma el sector de la automoción, queremos que España sea un hub del vehículo eléctrico y establece sistemas para que las administraciones se coordinen mucho mejor en materia de movilidad.

Uno de los puntos es la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023, pero muchas han avisado ya de que no cumplirán.Eso no lo recoge tan directamente la ley, pero sí se impulsan medidas para ello. Debemos tener modelos urbanos más sostenibles y hacer que las ciudades sean para las personas y no para los coches. Para instalar estas zonas, hemos lanzado una primera convocatoria de 1.000 millones y estamos pendientes de resolver la segunda, de 500.

El presidente ha dicho que estas medidas no se habrían aprobado con un gobierno de la derecha, ¿qué habría hecho un gobierno del PP?Debemos irnos a los hechos consumados. En la crisis financiera, el PP aplicó recetas neoliberales que protegieron a los más poderosos. Ahora, el Gobierno protege a los más vulnerables. Nuestra economía se está recuperando, somos uno de los países de Europa que más va a crecer este año y el que menos inflación de la Eurozona tiene. El PP ha votado en contra de todas nuestras medidas. Está claro que para ellos son malas.



Aproximadamente hace un mes hubo un conato de paro de transportistas, ¿está cumpliendo el Gobierno con sus promesas?Precisamente porque estamos cumpliendo, el conato se quedó en eso: en un anuncio. Estamos mejorando la inspección y les hemos garantizado por ley que no van a trabajar a pérdidas. El 95% de las organizaciones del sector dijo desde el primer día que no iban a secundar el paro.



Otra de sus competencias son los peajes… ¿ha renunciado el Gobierno a implantarlos en 2023?No. Evidentemente hay que proponer un sistema de financiación de las vías de alta capacidad con criterios de equidad territorial y sostenibilidad. Dicho esto, la fijación de este sistema debe tener el consenso de las administraciones y del sector, además de aprobarse en un entorno económico que sea propicio para ello, y ahora mismo no se dan las condiciones.

¿Y cuál ha sido el peaje que ha tenido que pagar usted al pasar de ser alcaldesa a ministra?Es un honor y un orgullo ser ministra. No puedo ponerle un pero, aunque a veces sea difícil estar lejos de tu familia.