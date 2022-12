Silvia Taulés, experta en la Casa Real, en 'En boca de todos': "Froilán no es tan joven y se mete en líos que no son propios de su edad"

En los últimos días, los programas informativos se han hecho eco de la posible implicación de Froilán en una pelea a la salida de una discoteca. El suceso tuvo lugar el pasado 25 de diciembre en Madrid. En la trifulca, uno de los amigos del sobrino de Felipe VI sufrió una herida de varios centímetros. Junto a Froilán se encontraba Isabel Mateos Pérez-Íñigo, conocida por ser amiga, en su día del pequeño Nicolás.

Froilán, que ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono de nuestro país, se apresuró a desmentir su participación en el conflicto y envió un comunicado a los medios donde aseguraba ser una víctima: "Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea".

"Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado", aseguraba Froilán. Sin embargo, el senador Carles Mulet, miembro de Compromís, ha dirigido una pregunta a la Cámara Alta: "¿En cuántas actuaciones policiales o informes policiales o judiciales aparecen implicados la familia real y la familia del rey (parejas y descendientes de las infantas Elena y Cristina incluidas desde 1979 hasta 2022?".

En su intervención, además, Mulet plantea si estos miembros de la familia real gozan de escolta a cargo del Estado. Por ello, tras investigarlo, este jueves, En boca de todos ha podido responder al senador. Así, el matinal ha confirmado que quienes tienen escolta en la casa real son el rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía. Además, los reyes eméritos también disponen de escolta.

Sin embargo, los nietos del emérito no gozan de protección. De esta manera, Froilán, Victoria Federica, Juan Valentín, Pablo Nicolás y Miguel no dispondrían de servicio de escolta. La única nieta de Juan Carlos I que sí tiene escolta es Irene Urdangarín, ya que aún no ha cumplido 18 años.

Además, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Silvia Taulés, periodista experta en la casa real, quien ha señalado que "siempre ha habido" preocupación por el comportamiento de Froilán: "Él sigue creciendo, haciéndose mayor, y no cambia. Su imagen perjudica bastante a la casa real, a la familia del rey y a la familia real"..

"Además, hay que tener en cuenta que intervinieron agentes de seguridad de la casa real en la disputa. No sabemos exactamente cómo ni quiénes eran los que intervinieron, pero quizá estaría bien saberlo porque casa real siempre, cuando hablas con ellos y preguntas por algo relacionado con las infantas Elena y Cristina y sus familias, dicen que no forman parte de la familia real y no informan de ellos. En cambio, cuando hay un problema sí que acuden. Por lo tanto, estaría bien saber quién fue. A lo mejor fueron los escoltas de la reina Sofía, de Irene... no lo sabemos", ha criticado la Taulés.

Desde el plató del matinal, Diego Losada ha señalado que este es el segundo incidente en el que se ve envuelto Froilán en los últimos días, pues hace poco tanto él como su hermana, Victoria Federica, vivieron un accidente de tráfico en el madrileño barrio de Salamanca. Ante esto, Taulés ha señalado: "Desde la casa real hubo algún toque de atención en su momento y él tenía unas apariciones continuas, se le veía muchísimo y dejó de aparecer. Hemos dejado de verle durante un tiempo. Sigue saliendo, pero mucho menos. Parece que esa medida tuvo resultado, pero ha durado poco".

"Sí os puedo confirmar que la infanta Elena ha estado siempre muy pendiente y encima de sus hijos y estaba un poco desesperada porque no consigue lo que ella pretendía, que era tenerlos un poquito más amarrados. Ni a uno ni a la otra. Es verdad que el caso de Victoria Federica es distinto porque es por su cambio de profesión, pero en el caso de Felipe Froilán es complicadísimo porque es un chaval que ya no es tan joven y que sigue metiéndose en unos líos que ya no son propios de alguien de su edad", ha sentenciado Silvia Taulés.