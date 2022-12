Aunque la Navidad ya nos ha dejado días mágicos, todavía nos quedan por vivir varias jornadas repletas de ilusión. Nochevieja será una de ellas, puesto que es la antesala del inicio de un nuevo año marcado de objetivos (entre ellos, poner orden en casa). Pero si hablamos de magia, el Día de Reyes es el que ocupa la primera posición. Esta jornada, que empieza la tarde previa con las cabalgatas que organizan en muchas ciudades, es la favorita de los pequeños de la casa, que son los que suelen recibir más regalos por parte de sus Majestades de Oriente, quienes se encuentran inmersos en la búsqueda de los mejores detalles.

A pesar de que todavía quedan unos días para ese momento, no hay que tardar en adquirir los deseos de los niños si no queremos encontrarnos con problemas de stock. Esto, además, nos permite aprovechar promociones como la que hoy hemos encontrado en 20deCompras. En El Corte Inglés, los sets de construcción de Lego están rebajado un 20% solo hasta el 1 de enero. ¡Y no solo para los más pequeños! Las propuestas de Harry Potter, Star Wars y Lego City, algunas de las favoritas de los coleccionistas adultos, también pueden encontrarse en oferta... ¡y a partir de 23 euros!

Las mejores ofertas Lego para Reyes

La Caja de Ladrillos Creativos, con 790 piezas de 33 colores diferentes, es ideal para iniciarse en el mundo de Lego, pues nos permite crear todo tipo de piezas, desde personajes u objetos hasta escenarios. Y si prefieres una guía, este juguete educativo, recomendado a partir de los cuatro años, viene con instrucciones paso a paso e ideas ilustradas de modelos para empezar a montar.

Este juguete les ayudará a potenciar su creatividad desde edades tempranas. El Corte Inglés

La Casa del Árbol de la Amistad, con 1114 piezas, está pensada para niños mayores de ocho años que ya se consideren apasionados de Lego. Eso sí, para facilitar la tarea incluye una guía digital muy divertida que les encantará seguir para entender el montaje y poder repetir tantas veces como deseen.

Su construcción será toda una aventura. El Corte Inglés

El Campo de Entrenamiento, de la colección Lego Minecraft, es uno de los sets que más ilusión hará a los seguidores del videojuego, pues podrán crear su propio escenario para dar rienda suelta a su imaginación.

Un escenario del videojuego que encanta a los niños. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.