Después de muchos meses sin saber públicamente de él, Bigote Arrocet volvió a España el pasado noviembre. Un regreso motivado por un nuevo proyecto musical después de fracasar con el disco de boleros que sacó con María Teresa Campos. Entre eso y su mediática ruptura, el humorista decidió pasar más tiempo en Chile.

Ahora, el humorista es noticia por una información que desvela Semana, que dice que Hacienda le reclama una deuda de casi 127.000 euros. La publicación no da más detalles sobre este asunto, aunque sí habla de que el cómico se ha unido a la lista de celebrities que tienen problemas con el Fisco.

Hay que recordar que sus cuentas siempre han sido motivo de polémica, ya que, durante los seis años que duró su relación con María Teresa Campos, algunas voces aseguraban que vivía de ella, mientras otras afirmaban que el también actor tiene prósperos negocios, tanto en España como en su Chile natal.

El pasado 4 de noviembre, Bigote se dejó ver en la entrega de premios de la revista Madrid Magazine, donde coincidió con la soprano Pilar Jurado. Esta es precisamente quien será su pareja en el nuevo proyecto musical, tal y como confirmó ella misma.

Además de ese proyecto musical, Edmundo se encuentra preparando su exposición de pintura en Málaga. Sobre ello, tiene claro que "lo peor que hay en la vida es no hacer", por lo que está muy motivado para ello.

Hace unos días, Terelu Campos se confesaba sobre su relación con Bigote Arrocet: "Llevaba cuatro años queriendo decirlo", aseguró. Pese a insistir en que las hermanas no sienten "animadversión" por el ex de su madre, sí que reconoció el poco feeling. "Empieza cuando comienzo a ver cosas que no me gustan. He tenido sentimiento de culpa", aseguró, pues el sentimiento se inició cuando continuaba la pareja.

"Cuando una tiene ya experiencia y una edad, intenta ser una persona discreta y dar su espacio, para no ser la hija cojonera", explicó.