Bigote Arrocet se ha pronunciado acerca de las hijas de su expareja, María Teresa Campos. Y es que el humorista ha declarado que ambas tenían problemas con él, creando así una tensión en contra de lo que a él le hubiese gustado.

Pese a insistir en que las hermanas no sienten "animadversión" por el ex de su madre, sí que han reconocido el poco feeling. "Empieza cuando comienzo a ver cosas que no me gustan", ha reconocido Terelu. "He tenido sentimiento de culpa", ha reconocido, pues el sentimiento se inició cuando continuaba la pareja.

"Cuando una tiene ya experiencia y una edad intenta ser una persona discreta y dar su espacio, para no ser la hija cojonera", ha explicado en contra de las palabras de Arrocet. Además, ha manifestado su alivio por hablar sobre el tema: "Llevaba cuatro años queriendo decirlo".

"En ese momento mi madre tenía su vida y no necesitaba que estuviéramos", ha justificado Carmen Borrego para desmentir el alejamiento. Eso sí, en el caso de que el actor intentara entrar de nuevo en la familia, la mayor de las Campos ha sido clara: "Ni está, ni se le espera, ni estará".