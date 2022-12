Makoke y su nuevo amor, Óscar Ocaña, fotografiados muy cariñosos en plena calle: "Dieron rienda suelta a su pasión"

Mientras Kiko Matamoros confirmaba hace tan solo un par de días su boda con la modelo Marta López, la que fuera su pareja, Makoke, empezaba a conocer al empresario Óscar Ocaña.

La colaboradora de Fiesta anunció su ruptura con Javier Berrio en octubre y lleva saliendo con el empresario "poco más de un mes", ha explicado Lecturas. "Makoke se ha volcado de lleno en esta nueva relación y ha pasado página a su última historia con Javier Berrio", ha desvelado la revista.

Lecturas ha publicado varias imágenes tomadas a la pareja mientras daban un paseo por El Escorial visitando el belén de tamaño natural y en ellas ambos se muestran muy cariñosos sin "importarles ser el centro de las miradas".

"Se comían a besos y dieron rienda suelta a su pasión mientras paseaban cogidos de la mano", ha desvelado la revista.

Según ha contado Lecturas, Óscar, que se dedica a la construcción, es cinco años más joven que Makoke y comparten muchas aficiones en común, como la pasión por viajar. De hecho, ambos estuvieron conociendo Córdoba, como la ciudad natal del empresario.

"Nunca ha tenido una novia famosa. No sé lo que va a pasar" ha asegurado la colaboradora, quien también ha comentado la futura boda de su expareja: "No me produce ningún sentimiento que se case Kiko. Me hace gracia".