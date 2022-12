El rey avisa del "riesgo" de "erosión" institucional y pide "responsabilidad" para no "debilitar" el espíritu de la Constitución

El rey Felipe VI ha mandado un claro mensaje a la clase política y a todas las instituciones del Estado ante las convulsas últimas semanas. El monarca ha advertido de que en democracia no hay que dar nada por hecho, pues siempre hay "riesgo" de "división", "deterioro de la convivencia" y de "erosión" institucional, y por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos para no debilitar el espíritu de la Constitución, así como a "reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias" que podría acarrear ignorar esos riesgos.

En su noveno mensaje de Navidad y ante las banderas de España y la UE, el jefe de Estado ha dedicado unos minutos a reflexionar sobre la crisis institucional por la que atraviesa España y la tensión política que se ha apoderado del debate entre los partidos tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja el de malversación, pero también después de que el Tribunal Constitucional suspendiera de forma cautelar la tramitación del intento del Gobierno de reducir las mayorías para elegir a los miembros de este órgano de garantías.

"Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos, pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción. Hay tres que me parecen muy importantes: la división es uno de ellos; el deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero", ha resumido Felipe VI lo que él considera que son los grandes peligros a los que se enfrenta nuestro país a raíz de la crispación vivida en las últimas semanas.

En cuanto al primero de esos riesgos, el rey ha avisado de que "un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas" y "no genera confianza". En su opinión, "la división hace más frágiles a las democracias", mientras que "la unión las fortalece", algo que en España "sabemos por experiencia propia".

Por eso, ha recordado que la Constitución de 1978 se forjó "fruto del diálogo y del entendimiento" y es un texto que "representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia para una joven democracia". Esos valores, ha dicho, han quedado "enraizados" en la sociedad y son la "referencia" donde los españoles deben "seguir encontrando la unión que asegura estabilidad, cohesión y progreso" y que "garantiza una convivencia" que es el "mayor patrimonio".

Para Felipe VI, esa convivencia requiere "el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades, junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones, y a su dignidad", por lo que "necesita guiarse por la razón" y "anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir".

Instituciones para los ciudadanos

En esa tarea, el jefe de Estado insta a "fortalecer" las instituciones para que sean "sólidas" y "protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos". Las instituciones, ha remarcado, deben responder al "interés general" y ejercer sus funciones "con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes" para ser "un ejemplo de integridad y rectitud". "Y este es un propósito diario con el que las instituciones debemos estar siempre comprometidas", ha apuntado.

"Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones", ha subrayado el rey, en un discurso que ha durado algo más de doce minutos.

Para el monarca, no se puede "dar por hecho" todo lo construido en democracia, y aunque ha señalado que en estos 45 años desde la aprobación de la Constitución "han cambiado, y seguirán cambiando, muchas cosas", también ha afirmado que el "espíritu que vio nacer" la Carta Magna, "sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni caer en el olvido".

"Son un valor único en nuestra historia constitucional y política que debemos proteger, porque son el lugar donde los españoles nos reconocemos y donde nos aceptamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias; el lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad", ha explicado.

Decidir "todos juntos" el futuro de España

Felipe VI ha recordado que aunque son "tiempos e incertidumbre", también por la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas que ha provocado, el "éxito de una nación depende del carácter de sus ciudadanos y de la personalidad y el espíritu que mueve a su sociedad", por lo que España tiene "razones para mirar al futuro con esperanza".

En ese futuro, el jefe de Estado ha hecho una defensa de la unidad, manifestando que los españoles han de decidir "todos juntos" el "destino" y el "futuro" del país, "cuidando la democracia, protegiendo la convivencia y fortaleciendo las instituciones". "Debemos seguir compartiendo objetivos con un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos. Con confianza en nuestro país, en una España que conozco bien, valiente y abierta al mundo: la España que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad; la España responsable, creativa, vital y solidaria. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros; y la que, una vez más, saldrá adelante. En manos de todos nosotros está", ha remarcado.

El monarca ha elegido para su discurso de este año el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela, donde recibe a las autoridades del Estado y también a los líderes de los partidos políticos en las rondas de contactos tras la celebración de elecciones. Como decoración del escenario, aparte del tradicional árbol de Navidad, Felipe VI ha optado por colocar, a su derecha, una fotografía enmarcada de la cena que ofrecieron la reina Letizia y él a las delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la cumbre de la OTAN de Madrid el pasado junio. A su izquierda, el misterio con el nacimiento del Niño Jesús, la Virgen María y San José, de la colección privada de Zarzuela.

Otro de los ejes de su mensaje a los españoles ha sido la guerra en Ucrania y sus consecuencias tanto humanitarias como económicas. "Cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia -sin duda, la mejor noticia-, en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania y, desde entonces, hemos sido testigos de diez meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana", ha lamentado el monarca, quien ha trasladado su "recuerdo y afecto" a todos los ucranianos que padecen esta situación.

La preocupación por la subida de precios

Tras recordar que España ha reforzado por todo ello "la capacidad de defensa colectiva" y "se ha unido a la inmensa mayoría de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania", compromiso puesto de manifiesto en la cumbre de la OTAN que acogió Madrid en junio, el rey ha tenido palabras también para aquellos hogares que más están sufriendo las consecuencias económicas de la guerra.

"La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos, como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación e implica en muchos casos importantes sacrificios personales y familiares. Hay familias que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes públicos para paliar sus efectos económicos y sociales", ha lamentado.

Pero aunque "no podemos ignorar la seriedad de estos problemas", el rey considera que "tampoco podemos renunciar a que las cosas puedan cambiar y mejorar". Y así, ha afirmado que "lo primero" es "tener confianza en nosotros mismos, como nación", y es "la transformación y modernización de España de las últimas cuatro décadas, gracias al éxito de la transición a la democracia y la aprobación de la Constitución", lo que "avala esa confianza".

"Como también la justifica la superación de otras crisis económicas, sociales o institucionales que hemos vivido; la más reciente, la del Covid. Somos un país que, como ahora, siempre ha sabido responder, no sin dificultades ni sacrificios, a todas las adversidades, que no han sido pocas a lo largo de estos años", ha resaltado.

Y así, ha hecho un llamamiento a depositar el "mayor compromiso de todos" en la "democracia" y también en la UE, pues "son las dos columnas vertebrales sobre las que se asientan nuestro presente y nuestro futuro". Sobre Europa, porque "representó y representa para España también la libertad" y "contribuyó a consolidar nuestra democracia, a potenciar nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social".

"Somos Europa, pero también necesitamos a Europa, que es nuestro gran marco de referencia político, económico y social y que, por ello, nos ofrece certeza y seguridad. Estoy seguro de que el compromiso de España quedará reforzado con la Presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el año que viene", ha añadido.