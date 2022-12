Faltan 1.000 policías en Madrid: "En Navidad puede haber riesgo ante el exceso de eventos"

No dan abasto. El cuerpo de Policía Municipal de Madrid no es capaz de responder a todos los acontecimientos que día a día ponen a prueba la seguridad de la capital. Eventos, manifestaciones, botellones, apuñalamientos, atracos... Y enfrente, una plantilla -muy jibarizada en los últimos 15 años- que se ve desbordada por el crecimiento imparable de una urbe con más de 3,3 millones de habitantes. Para el secretario de comunicación del sindicato Unión de Policía Municipal, Daniel García, esto fue evidenciable hace solo una semana cuando el caos se adueñó en cuestión de 24 horas de la Castellana, ante el videomapping proyectado sobre el Palacio de Cibeles, y en los accesos a Árticus, por el exceso de aforo en el parque navideño de Casa de Campo. El agente, que lleva más de una década pateando la calle, alerta a 20minutos del "riesgo" de que incidentes similares se repitan en Navidad ante la escasez de personal.

Concretamente, faltan 1.000 efectivos en la policía madrileña. Si durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) Madrid contaba con cerca de 7.000 uniformados, en la actualidad, José Luís Martínez-Almeida tiene que gestionar las necesidades crecientes de seguridad de la ciudad con apenas 6.000 agentes. La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, explica a este medio que el problema estriba en la tasa de reposición que se aprobó a nivel estatal en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que mantiene el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a las reclamaciones del Ayuntamiento para que la retire. "Es urgente e imprescindible que el Gobierno de España la elimine para que podamos incorporar los 1.000 policías municipales, hasta llegar a los 7.000 que la ciudad necesita y que acordamos todos los grupos municipales en los Acuerdos de la Villa", conmina la también portavoz municipal.

Tal y como explican fuentes del área, el Consistorio ha enviado hasta diez cartas al Gobierno central para que suprima -o al menos modere- el tope que impide reponer las plazas vacantes de profesionales que ha sufrido la plantilla con las jubilaciones de los últimos años. Puesto que desde la corporación dicen no poder hacer más. "Convocamos todas y cada una de las plazas que permite la ley en un tiempo récord, incorporando a unos 1.000 nuevos agentes en estos años", señala Sanz.

Recuerda siempre que tiene ocasión el primer edil que aumentar las plantillas para de adecuarlas a la realidad socioeconómica madrileña no supondría ningún coste adicional para el Gobierno, porque el Consistorio capitalino está en condiciones de pagarlo con cargo a su propio presupuesto. De hecho, en la Cuentas para el año que viene, que finalmente no ha salido aprobadas por el rechazo unánime de la izquierda y el muro que levantó Vox con Madrid Central, contaban con iniciativas en ese sentido. Ahora se verán comprometidos hasta ocho equipamientos de Seguridad y Emergencias (bases de Samur, unidades integrales de Policía y un centro de salud municipal comunitaria) en distritos como Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Hortaleza, Ciudad Lineal o Vicálvaro.

Y la ciudad no espera. Como suele decirse, Madrid está de moda. "Últimamente, ha experimentado un importante crecimiento en cuanto a su actividad económica, cultural o deportiva", reconoce la delegada. Y los primeros que tienen que estar al pie del cañón son los policías. "Ojalá que la Navidad transcurra con menos incidentes, pero, esta claro, que si así es, será por la profesionalidad y voluntad de los agentes, que hacen en ocasiones el trabajo de varias personas, por orgullo propio", dice Daniel García.

El líder de UPM no oculta que el exceso de eventos produce cierto malestar entre los agentes. "La plantilla cubre las labores diarias que debe, en barrios y vías principales, donde el número de habitantes es cada vez mayor, y los agentes menos. Pero, por otro lado, el Ayuntamiento no rescinde eventos ocio-deportivos, carreras, etc. Y los intenta cubrir o bien con personal de horas extraordinarias, o bien con personal de distritos agregados, dejando con menos efectivos esos barrios, lo que pone en riesgo tanto a los agentes como a los ciudadanos", relata el sentir generalizado del Cuerpo de municipales y agentes de movilidad. Estos últimos, últimamente en pie de guerra por la mejora de sus condiciones laborales, también sufren escasez en sus filas. "Han pasado de ser 1.200 a 600 efectivos, y el Ayuntamiento no se reúne con ellos", reprocha García.

Los problemas tampoco dan resuello en Madrid. Uno de los más graves es la espiral de crímenes relacionados con bandas juveniles que ha vivido la Comunidad en 2022. El último se saldó en un parque de Villaverde, con la muerte a tiros de William, un adolescente que acababa de cumplir los 15 años y que estaba sumido en un conflicto entre los Dominican Dont Play y los Trinitarios . Pese a que la competencia en estos asuntos corresponde a la policía nacional, que comanda la delegada de Gobierno, Mercedes González, al departamento municipal también le gustaría poder echar más manos en la lucha contra esta lacra que este año ha acabado con la vida de cinco personas. Sanz clama a la prudencia. "Madrid es segura", dice, pero en términos de seguridad todo esfuerzo es poco.

Hartos de las horas extra

Ante la falta de agentes, horas extra. Es la herramienta que emplea el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de la ciudadanía, con agentes suficientes en todos los turnos. Según datos municipales, en lo que va de año se van a gastar 17,5 millones de euros en esos servicios. Pero el Cuerpo tiene un límite. A veces no compensa alargar la jornada más de lo debido. "Los policías municipales de Madrid somos grandes profesionales y salimos y saldremos tarde cuando haya urgencias o emergencias no previstas, pero es una vergüenza, que se les haga prolongar o ir en días libres, por el exceso de eventos", reprocha Daniel García.

El policía recuerda que hasta 2019, un intendente era capaz de denegar descansos de agentes, "para cubrir una carrera popular o una fiesta ocasional de un distrito". Ya no. Ahora las hora extras tienen que estar justificadas por una situación de catástrofe o fuerza mayor. Un avance para él, dado que "no se puede privar a un trabajador de su descanso, para que otros ciudadanos hagan running", señala.