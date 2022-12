La UCO concluye que la trama Azud pagó gastos de dos campañas electorales del PSOE valenciano en 2007 y 2008

C. ESTADO - Archivo

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano abonó gastos electorales en B con fondos provenientes de mordidas relacionadas con la trama Azud. Según se recoge en el documento, que se acaba de comunicar a las partes tras levantarse el secreto de sumario de la pieza 7 del caso, varias empresas contratistas acabaron abonando facturas correspondientes a la campaña electoral municipal de 2007 en València, que encabezó la exministra Carmen Alborch, y a la de las generales de 2008, en las que la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lideró la candidatura por la provincia de Valencia.

En concreto, los agentes sospechan que las mordidas del entramado liderado por el empresario Jaime Febrer proceden de operaciones urbanísticas en las localidades gobernadas entonces por los socialistas, y en concreto de Xixona, Bétera y Pego. La cantidad superaría los 330.000 euros, y se incluirían tanto gastos de merchandaising como otro tipo de abonos.

En cuanto a las fórmulas, los investigadores apuntan a operativas para encubrir el origen irregular del dinero a través de contratos simulados, facturas falsas, empresas pantalla o servicios simulados.

El informe apunta al "papel nuclear" del extesorero del PSPV José María Cataluña, cuya documentación incautada en su casa ha servido a los investigadores para tirar del hilo, así como al abogado José Luis Vera, próximo al partido. Cataluña abandonó su cargo en el PSPV en 2004, aunque el informe apunta que posteriormente habría seguido ejerciendo funciones similares en la sombra.

El PP exige explicaciones a Puig

El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha instado este martes al presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, a "poner fecha y hora para dar explicaciones sobre el supuesto dopaje electoral del PSPV en diferentes elecciones municipales y generales".

"Ahora ya no hay excusas, ya no es un tema de algunas personas como se han cansado de decir y repetir Puig. Ya se trata de una cuestión de partido que afecta tanto a la campaña de las elecciones municipales como a las elecciones generales", ha afirmado Barrachina tras conocer el contenido del informe de la UCO.

"Hoy conocemos de manera sorprendente que se trata de una trama de presunta financiación irregular del PSPV en diferentes campañas electorales", ha añadido el diputado popular. "Hoy hay sombras sobre las candidaturas del PSPV a las elecciones municipales y nacionales, y es la UCO quien lo dice en un informe. Si Puig no tiene nada que esconder debería salir cuanto antes a rebatir estas informaciones y dar una explicación que despeje dudas", ha señalado Barrachina.

"El president Puig, que también es secretario general del PSPV y lleva más de 40 años en su organización, no es un recién llegado que pueda alegar que no sabe nada. Y no puede mirar hacia otro lado, como suele hacer cuando algo le incomoda", ha finalizado.