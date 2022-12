El hermano de la actriz Brittany Murphy reabre la polémica de su muerte y asegura que fue asesinada: "Lo que dicen es imposible"

La muerte de Brittany Murphy sigue siendo un tema muy delicado para Hollywood. Se cumplen 13 años desde que hallaran a la actriz sin vida en el baño de su casa. El forense encargado de su caso dictaminó que la causa de su muerte fue una sobredosis. Aunque su hermano, Tony Bertolotti, asegura que fue asesinada.

Murphy estaba casada con el guionista Simon Monjack, ocho años mayor que ella, también falleció de manera similar cinco meses después. Las muertes de la pareja, según el dictamen del médico forense de Los Angeles, fueron causadas por neumonía, anemia e intoxicación por medicamentos.

Ahora, más de una década después, el hermano de la intérprete ha confesado al periódico The Sun: "No hay forma de que ella muriera por causas naturales. Es imposible". Según ha contado, era impensable que la artista muriera en su casa viviendo cerca de un hospital.

Además, como no duda que la madre de Brittany podría tener algo que ver con su muerte. Y es que Sharon, quien vivía con ellos, habría mantenido oculta la fortuna de su hija. De acuerdo a Tony, todo podría haber estado planeado por su madre, la editora de un periódico y un médico que la estaba tratando. La intención de los tres posibles culpables sería hacerse con la herencia de la artista.

El hermano de la intérprete no es el único que no acepta el juicio del forense. Angelo, el padre de Brittany, murió en 2019 a los 92 años tras dedicar su vida a descubrir qué le ocurrió a su hija. Por ello, Tony ha recalcado que lo único que busca es justicia, aunque duda que llegue a conseguirla: "No tiene nada que ver con el dinero. Créeme. No tocaría ese dinero de todos modos".