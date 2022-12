El director de 'Amor y otros desastres' recuerda su experiencia con Brittany Murphy tres años antes de su muerte

Alex Keshishian estrenó Amor y otros desastres en 2006, comedia romántica que protagonizaban Brittany Murphy y Matthew Rhys. Desde entonces solo ha vuelto a dirigir en el marco de su asociación con Selena Gomez, dirigiendo el videoclip de Hands to Myself y desarrollando un documental estrenado este año, en Apple TV+. Selena Gomez: Mi mente y yo indaga en los problemas de salud mental de la artista, y empezó a plantearse en 2017. Fue entonces, sin embargo, cuando a Gomez le diagnosticaron depresión bipolar, así que el proyecto se paralizó y no fue retomado hasta años después. “Sentí que las ruedas se estaban saliendo. Vi a esta chica pasando por mucho dolor. Me pareció explotador tener cámaras con ella en el centro”, recuerda ahora Keshishian.

Entrevistado en The Independent, Keshishian prosigue: “Empiezas a darte cuenta de que las películas no son lo más importante. Por eso en 2016 me dije ‘esto no está bien, no quiero filmar esto’. Selena necesitaba vivir eso y, con suerte, mejorar y resolverlo todo”. Es consciente de que, “si todavía tuviera 24 años, probablemente no habría parado”. "Habría dicho ‘Oh, esto me fascina, sigamos adelante’. Pero espero haberme hecho más sabio con la edad”. Ha sido la edad, y quizá otras experiencias con intérpretes pasando por malos momentos, lo que ha conducido la conversación a hablar de Brittany Murphy. Según Keshishian, cuando hicieron Amor y otros desastres la actriz ya se estaba desmoronando.

Murphy fallecería tres años después, en 2009, con 32 años. Su fallecimiento, a causa de la combinación de una neumonía y varios medicamentos, conmocionó a Hollywood, y fue seguido al año siguiente de la muerte, por la misma causa, de su marido Simon Mojack. Durante su colaboración en Amor y otros desastres, Keshishian cuenta que “tenía una luz increíble, pero también muchos demonios”. “Yo intenté mostrarme protector con ella”, insiste. “Estaba rodándola en la ciudad que amaba, con un equipo increíble y un productor increíble, pero hubo problemas, porque tenía una actriz con problemas en el papel principal”. Fue muy difícil trabajar con ella, hasta el punto de comprometer la continuidad del rodaje.

“Me planteé parar la película, pero eso habría dejado sin trabajo a 70 miembros del equipo”, recuerda Keshishian. “Así que seguimos adelante… y creo que eso me afectó”.

