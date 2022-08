Melanie Lynskey: "Brittany Murphy sentía que debía cambiar para tener éxito"

El caso de Brittany Murphy, fallecida en 2009 a causa de un infarto, es una de las incorporaciones más recientes y notables a la lista de tragedias de Hollywood. Ahora, 13 años después, su amiga Melanie Lynskey ha hablado de las circunstancias que empujaron a la actriz de Fuera de onda a un final prematuro.

Hablando para InStyle (vía IndieWire) acerca de su nominación al Emmy por Yellowjackets, Lynskey recuerda que se ha enfrentado a comentarios crueles sobre su físico en la serie. Y señala que, antes de morir, Murphy se enfrentó a críticas muy similares.

"La forma en la que [Murphy] se veía a sí misma siempre me pareció trágica: creía que necesitaba cambiar para ser una actriz de éxito", explica Lynskey. "Ella era perfecta tal y como era, pero la gente intentaba encasillarla en papeles de 'chica gorda' porque, durante su primera adolescencia, había tenido mejillas muy redondas".

"La gente te dice que eres algo en concreto, y es muy difícil llevarles la contraria", añade la actriz. "A veces me canso de oír comentarios sobre mi cuerpo, incluso cuando son positivos. Es solo que, ya sabes, creo que necesito un respiro de tanto pensar en ello y escuchar cosas sobre ello, y creo que todas las mujeres se sienten así".

"A veces, mi marido [el actor Jason Ritter] tuitea cosas acerca de lo guapa que me ve, o lo que sea, y eso le gusta a un montón de gente", prosigue Lynskey. "Entonces, yo le digo: 'Si yo fuera una modelo de Victoria's Secret y tú pusieras exactamente la misma cosa, la gente no respondería así. ¿A que tiene gracia?", indica, señalando que su cónyuge "no tuvo que hacer un sacrificio por el bien de la humanidad" casándose con ella.

Oficialmente, la muerte de Brittany Murphy fue achacada a una combinación de neumonía, anemia y sobredosis de drogas legales. Aunque la actriz siempre negó padecer de un trastorno alimentario, y su familia haya afirmado que la tragedia se debió a una intoxicación por moho, los rumores sobre ese particular no han dejado de sucederse.

