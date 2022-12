El AquaDom de Berlín, el acuario cilíndrico más grande del mundo, reventó esta mañana, vertiendo dentro del edificio y hacia la calle un millón de litros de agua y más de 1.500 peces tropicales, entre ellos peces blue tang, payaso y loro. Ubicado en el interior del hotel Radisson Collection de la capital alemana, todavía se desconocen las razones del desastre.

Según el diario Bild, la explosión del acuario pudo haber sido consecuencia de la fatiga de materiales. Sin embargo, hace dos años que el AquaDom recibió una completa puesta a punto. El operador del acuario, Sea Life, se ha mostrado apenado por lo ocurrido.

Tras el reventón, los bomberos intentaron salvar a otros 400 peces más pequeños alojados en los acuarios situados bajo el vestíbulo del hotel. Al no tener electricidad, sus tanques no recibían el oxígeno necesario. Se evacuaron algunos -al Zoo de Berlín, por ejemplo-, pero no hay cifras de cuántos se pudieron salvar.

Se especula con que las bajas temperaturas de estos días en Berlín, que llegaron a los -10ºC durante la noche, pudieran haber provocado una grieta en el depósito de cristal acrílico, que habría explotado bajo el peso del agua.

El AquaDom, la atracción principal del Sea Life Centre de Berlín, se inauguró en diciembre de 2003 y costó casi 13 millones de euros. Se reabrió recién en verano de 2020 tras dos años y medio de trabajos de renovación que costaron 2,6 millones más.

10 minutos en ascensor a través del tanque

Era el acuario cilíndrico acrílico más grande del mundo (en volumen), con un diámetro de unos 11 metros y una altura de unos 16 metros, apoyado sobre unos cimientos de 9 metros. El viaje de 10 minutos en ascensor a través del tanque tropical era uno de sus grandes reclamos. De hecho, el AquaDom era un clásico de las excursiones de los colegios de primaria de la capital alemana.

Peces que podrían haberse salvado habían muerto después congelados

Lleno con 1.000.000 de litros de agua a 26ºC, el AquaDom contenía más de 1.500 peces tropicales -algunas fuentes hablan de 1.700- de más de 90 especies. Entre tanta diversidad había peces tang azul y payaso, dos especies conocidas por la famosa película de animación Buscando a Nemo.

Para alimentar a los peces se necesitaban 8 kilos diarios de otros peces. Tanto la alimentación como la limpieza del tanque se realizaban diariamente y de ello se ocupaban tres o cuatro buceadores.

Esta tragedia demuestra que los acuarios no son un lugar seguro para los peces"

El grupo PETA -una organización internacional de defensa de los derechos de los animales- ha tuiteado que el acuario se convirtió en una "trampa mortal" para los peces. "Esta tragedia provocada por el hombre demuestra que los acuarios no son un lugar seguro para los peces y otras formas de vida marina", han escrito.

Peces 'blue tang', payaso y loro

Sandra Weeser, diputada del Parlamento federal alemán, describió la escena como "un cuadro de devastación". Weeser, que se alojaba en el hotel, comentó que los peces que podrían haberse salvado habían muerto congelados y recordó haber visto un "gran pez loro tirado en el suelo, congelado".

El pez cirujano azul cielo, en inglés el powder blue tang, es quizás la especie más popular del género en acuariofilia. Su nombre científico es Acanthurus leucosternon, de la familia de los Acantúridos.

El pez cirujano azul cielo, conocido en inglés como 'powder blue tang'. WIKIPEDIA/H. Zell

El pez loro, llamado en realidad scaridae o escaro, es una familia de peces marinos incluida en el orden Perciformes. La mayoría son especies tropicales, distribuidas en arrecifes de coral del mar Rojo, océano Atlántico, océano Índico y océano Pacífico.

El pez payaso o pez de las anémonas se caracteriza por sus contrastados e intensos colores, rojo, rosa, negro, amarillo, naranja o blanco. Proceden de los arrecifes de coral del Indo-Pacífico, y viven conjuntamente con las anémonas, de las que obtienen una protección frente a posibles atacantes.