Planes para el fin de semana: atracciones árticas y el romanticismo del bel canto

Este fin de semana tenemos diversión para los ‘gamer’ en unas jornadas de agenda apretada; un parque temático teñido de nieve ártica; la música antigua española que está triunfando internacionalmente; una aproximación a la obra del pintor renacentista Rafael Sanzio; el encanto de una ópera italiana romántica; un encuentro anual de Jazz Latino y un par de grupos indies en la noche del viernes.

1. Ópera. 'La Sonnambula' de Bellini en el Teatro Real

La soprano Nadine Sierra en 'La Sonnambula' de Vincenzo Bellini del Real fotografia

La Sonnambula, ópera de Vincenzo Bellini (1801-1835), se presenta en el Teatro Real desde el 15 de diciembre hasta el Día de Reyes, en una nueva coproducción con los coliseos operísticos de Barcelona, Tokyo y Palermo. Esta obra es un icono del belcantismo romántico y fue presentada en Madrid, en el Teatro Príncipe, nada menos que en 1834, siendo representada con mucha frecuencia y protagonizada por algunas de las más grandes voces del siglo XIX, originando crónicas arrebatadas de Mariano José de Larra, Benito Pérez Galdós o Juan Ramón Jiménez.

El tema del sonambulismo tuvo notable influencia en el panorama romántico, porque en ese inconsciente deambulante creyeron los arrebatados escritores encontrar parte de una verdad escondida en la pureza de un ser inocente. Un ballet previo sobre el asunto, que llevaba por título La sonnambule, ou L’arrivée d’un noveau seigneur, inspiró a Vincenzo Bellini para crear esta ópera que ha alcanzado gran popularidad entre sus creaciones. Recordemos que el compositor nacido en Catania cuenta con obras de la envergadura de Norma, I Puritani o Il Pirata, todas ellas representadas en recientes temporadas del Teatro Real.

Las trece funciones programadas contarán con unos elencos de gran altura distribuidos en dos repartos encabezados, en el rol titular, por Nadine Sierra -que debutará el papel de Amina- y Jessica Pratt, veterana intérprete de ese personaje. Estarán secundadas por Xabier Anduaga y Francesco Demuro (Elvino). Es una pena que se haya caído del cartel, a última hora, Lawrence Brownlee, que iba a alternar con ambos.

Xabier Anduaga y Nadine Sierra protagonizan 'La Sonnambula' en el Teatro Real Javier del Real

Las voces de Nadine Sierra y Xabier Anduaga fueron la gran atracción de las funciones previas al estreno, confirmándose como una pareja de auténtico relumbrón, magníficamente conjuntados, llenos de frescura y poderío. Ella con una belleza y profundidad notable en su instrumento, mientras que nuestro tenor donostiarra se confirma como una joven estrella del canto que posee todo para marcar época.

Última escena de 'La Sonnambula' de Bellini en el Teatro Real del Real fotografia

Bárbara Lluch asume la dirección escénica, amparada en un escenario poblado de árboles talados alrededor de uno solitario, en el que un fondo enmarcado adquiere protagonismo con un juego de iluminaciones que recrea diferentes momentos del día. El coro es un protagonista más en esta ópera, y se mueve casi como un sólo cuerpo, ataviado de campesinos suizos. Estampas elegantes y puesta en escena sin estridencias para una ópera que será la propuesta del Teatro Real para esta Navidad.

El tenor español Xabier Anduaga interpreta el rol masculino de 'La Sonnambula' Adolfo Ortega

Maurizio Benini, que en el Teatro Real ha dirigido Tosca (2004), L’elisir d’amore (2006), Il trovatore (2019), e Il Pirata (2019) volverá a dirigir el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real en una partitura de Bellini, en cuya música es un gran especialista.

2. Infantil. 'Árticus. La estrella de la Navidad'

Árticus. Facebook / Árticus

Árticus, la estrella de la Navidad, es un gran parque temático navideño que va a abrir sus puertas el viernes 16 de diciembre en la Casa de Campo, para acompañarnos durante estas fiestas navideñas. Serán más de 100.000m2 dedicados al espíritu de la diversión, con paseos llenos de luz, atracciones donde soltar adrenalina, espectáculos mágicos como Peter Pan On Ice, un mercado navideño de cuento, una pista de hielo para no parar de deslizarte, animales polares y hasta prehistóricos.

El mapa de Árticus es realmente espectacular y da una idea de la variedad de ambientes y atracciones que nos deparará la visita:

Plano de Árticus. Árticus

La Senda del Ártico es un recorrido con animales luminosos de diferentes especies, bajo una simulación de las auroras boreales conseguida con linternas chinas. Nivales es un acogedor mercado navideño con más de cincuenta puestos especiales donde encontrar regalos y realizar compras navideñas, con productos artesanos y marcas que apuestan por la innovación y la sostenibilidad. Por si no nos bastara con la Gran Vía que atraviesa el centro de la ciudad, en Árticus tenemos la Gran Vía del Ártico, que es una avenida ambientada con música, espectáculos y un cielo estrellado de luces de led. Que nadie busque el Primark porque no lo hay, pero a cambio uno se puede encontrar con un desfile, no precisamente de coches.

En la Planta 0 del Palacio de Cristal se ha instalado una increíble pista de hielo cubierta bajo un enorme abeto navideño. Se llama Diverhouse. Una planta más arriba, podremos disfrutar de música en directo y una variada oferta gastronómica.

En la Planta 2, podremos encontrarnos con Jurásicus Park, una aventura jurásica de más de 3000 m2 con reproducciones de gran tamaño, sonido, ambientación, para sentirse un gran explorador sin miedo a que los bichos prehistóricos nos peguen un bocado.

También en el mismo Palacio de Cristal encontraremos comida de mercado internacional, para probar platos de diferentes países: las crepes de Francia, las salchichas de Alemania, ensaladas/pokes de Hawai, sabrosas hamburguesas y el famoso pollo frito de los EEUU. Pizzas, kebabs, cafés, chocolates y más cosas.

Por último, una de las grandes atracciones: Peter Pan on Ice, un espectáculo sobre hielo con aclamados patinadores olímpicos y una escenografía muy especial. Nos llegará de la mano de la compañía Imperial Ice Stars, con éxitos internacionales que han pasado por el Opera House de Sidney o el Royal Albert Hall de Londres, el Palacio Real de Madrid y han participado en la experiencia sobre hielo de Winter Wonderland.

3. Música Antigua. 'Accademia del Piacere' por triplicado

Fahmi Alqhai es el director de 'Accademia del Piacere' Cedida

Accademia del Piacere es uno de los grupos más estimulantes en el panorama actual de la música antigua española y ya está considerado como uno de los conjuntos punteros en Europa, gracias a su concepción de la música histórica como algo especialmente vivo. Este fin de semana tendremos nada menos que tres actuaciones de este conjunto (dos en Madrid y una en Fuenlabrada) presentando un programa diferente en cada comparecencia.

El viernes en la Fundación BBVA presentan Hispalis Splendens Magna Musica. Apelando a que Accademia del Piacere y su director Fahmi Alqhai residen en Sevilla, en este programa quieren destacar a uno de los máximos exponentes de la música renacentista sevillana y española, Francisco Guerrero. Como preludio a las obras vocales de Guerrero, se escucharán piezas de su entorno musical más cercano. Entre ellas, tientos del organista Peraza, compañero de Guerrero en la Catedral de Sevilla, y de Correa de Arauxo, organista titular de la cercana iglesia de El Salvador. Además, piezas para vihuela de otro compañero de Guerrero en la Catedral, Alonso Mudarra, y de Fuenllana, que publicó su Orphenica Lyra en Sevilla en 1554.

El grupo 'Accademia del Piacere' en una reciente actuación Cedida

Al día siguiente, sábado, y también en la misma Fundación BBVA del Paseo de Recoletos, Colombina. Músicas para el duque de Medina Sidonia. El Cancionero de la Colombina es uno de los grandes monumentos musicales del Renacimiento español, muy probablemente manuscrito en la casa ducal de Medina Sidonia. Exquisitamente caligrafiado, la importancia del documento es enorme como fuente principal de la singular escuela polifónica sevillana del siglo XV.

Dejo aquí este video donde se describe este Cancionero, que además se ha registrado para el prestigioso sello discográfico Deutsche Harmonia Mundi:

Ambos conciertos requieren de una inscripción previa y gratuita para la obtención de invitaciones en la web de la Fundación BBVA. A pesar de la notable demanda para este y otros eventos que se desarrollarán a lo largo de 2023, todavía se pueden encontrar ahora localidades que no fueron confirmadas por sus solicitantes a través de una lista de espera. ¡Ánimo!

Y para cerrar este fin de semana, nos trasladaremos a la Iglesia de San Esteban en Fuenlabrada, donde, con entrada libre hasta completar aforo, podremos disfrutar de un último programa a cargo de este conjunto, denominado Metamorfosis. Fahmi Alqhai y Dani de Morón dan un paso adelante para adentrarse en terra incognita y conectar sus personales estilos, en una línea en que el flamenco se enriquece con influencias artísticas de la música barroca y del jazz, estilo con el que el guitarrista moronero tiene viejos lazos y que ha integrado en su lenguaje personal.

Accademia del Piacere ha actuado en los escenarios más prestigiosos de la música clásica europea y mundial, como el Konzerthaus de Berlín y el de Viena, la Philharmonie de Colonia, la Fundação Gulbenkian de Lisboa, el Auditorio Nacional de Madrid y otros muchos.

4. Videojuegos. Amazon Gamergy 2022 en IFEMA

La edición 2022 de Gamergy tiene lugar este fin de semana de diciembre Cedida

Este fin de semana se celebra Amazon Gamergy 2022, del 16 al 18 de diciembre, uno de los mayores encuentros presenciales de gamer, que tendrá lugar en los pabellones 4 y 6 de IFEMA MADRID. En esta edición 2022 se ha preparado un programa de contenidos que va más allá de los esports y el gaming, convirtiendo el evento en un encuentro dedicado al entretenimiento en su máxima expresión.

En los últimos días se han sumado novedades a la agenda de Amazon Gamergy, entre las que destacan el regreso a la cita de Ibai Llanos, que hará la presentación 2023 del equipo KOI, acompañado de otros integrantes. Los aficionados que asistan a Amazon GAMERGY podrán presenciar el anuncio de los nuevos rosters y la equipación del club para la próxima campaña, en la que el equipo se estrenará en la League of Legends EMEA Championship (LEC). Además, el domingo podrá seguirse la retransmisión de la Final del Mundial de Fútbol de Qatar, entre Argentina y Francia, a través de Playz.

Team Heretics activará un programa cargado de actividades, en las que participarán algunos de sus mejores jugadores, creadores de contenido e influencers más destacados. Habrá una pista de basket para concursos y una zona gaming con varios juegos disponibles (LoL, VALORANT, Fortnite, Rocket League, Fall Guys y CS:GO) .

También estarán presentes otros clubes. Es el caso de Oxygen Gaming, FIVE Media Clan, Principality, GG SimRacing Team y ZEST, que contarán con la presencia de sus principales creadores de contenido y llevarán a cabo torneos abiertos, retos y sorteos.

Otro espacio estará marcado por el fútbol virtual. A lo largo de los tres días del evento, GxlDePaulinho, uno de los creadores de contenido más destacados del equipo andorrano, se enfrentará en 1vs1 a los aficionados que quieran retarse en FIFA 23.

Ibai Llanos presentará su nuevo equipo en Amazon Gamergy Cedida

Un año más, Oxygen Gaming regresa a Amazon Gamergy con un espacio que contará con múltiples competiciones durante los tres días del evento con premios directos. Los visitantes podrán mostrar sus habilidades en varios torneos de Rocket League, League of Legends (modo ARAM), FIFA 23 y Pokémon Unite. También habrá puestos de realidad virtual, de Just Dance y de Wii Sports. Además, se plantearán retos para los asistentes, que podrán conocer a los principales creadores de contenido del club.

El automovilismo también tendrá su hueco en Amazon Gamergy. GG SimRacing Team contará con un espacio integrado por simuladores en los que los visitantes podrán competir en Gran Turismo 7. A lo largo del fin de semana, se organizarán carreras abiertas para todos los asistentes que quieran mostrar sus dotes frente al volante. El sábado 17, se batirán varios streamers y personalidades del mundo del motor en un minicampeonato.

Aquí dejo los enlaces con la agenda diaria de cada escenario: escenario principal, escenario segundario y GGStage. Aquí también el plano de distribución en los pabellones de IFEMA donde tendrá lugar esta edición de Gamergy.

5. Exposición. 'Magister Raffaello' en el Instituto Italiano

Cartel de la exposición del Instituto Italiano de Cultura dedicada a Rafael Cedida

El gran pintor Rafael Sanzio (Urbino, 1483 - Roma, 1520) protagoniza la exposición que el Instituto Italiano de Cultura presenta al público desde octubre, aunque todavía no había tenido espacio en estos planes para el fin de semana. No obstante, aún hay tiempo para dedicarle una visita hasta el 15 de enero de 2023 en la sede de la calle Mayor, en el estupendo Palacio de Abrante, tras ascender su amplia escalinata.

Una de las salas de 'Magister Raffaello' en el Instituto Italiano de Cultura Adolfo Ortega

La muestra gira en torno a seis obras clave de este gran artista del Renacimiento, y ellas pueden observarse, con todo detalle, mediante audiovisuales de distinto tipo, ya que los originales están en diferentes museos de primerísimo nivel y, obviamente, no pueden prestarse en ningún caso. Se ofrecen proyecciones sobre grandes superficies en cada sala, videos en pantalla plana o incluso reproducciones retroiluminadas, que tan brillante efecto producen. Para conocer detalles artísticos de cada obra, así como las circunstancias que rodearon su creación, se proporcionan auriculares y un smartphone, con una completa guía audiovisual interactiva.

Reproducciones retroiluminadas en la exposición dedicada a Rafael Sanzio Adolfo Ortega

Además existe un recorrido específico para niños, en paralelo al de adultos, a través de unas tabletas ubicadas en varias zonas de la exposición, a su altura. En ellas se pueden leer textos y ver las ilustraciones originales de Eva Montanari, autora que desde el año 2000 publica libros para niños por todo el mundo.

La muestra permite acercarnos a Los desposorios de la Virgen (1504), -que se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en Milán-, observar su diáfana amplitud arquitectónica y reconocer las influencias de autores que reflejaron este pasaje en anteriores ocasiones. También poner nombre a cada una de las figuras que forman parte del Traslado de Cristo (1507), en Galleria Borghese de Roma; o seguir el relato interno de La expulsión de Heliodoro del Templo (1512), en los Museos Vaticanos, con la imponente figura del Papa Julio II, asistiendo al altercado sin inmutarse, como quien ve llover.

'La Transfiguración' (1520) de Raffaello Sanzio Museos Vaticanos

Las últimas salas de la exposición están dedicadas, por un lado, a La Escuela de Atenas (1512), con ese apacible deambular de los grandes filósofos griegos, que parecen querer prolongar su paseo por la sala del Vaticano donde está ubicado el fresco, la que fue biblioteca del mismo Papa Julio II que veíamos en el cuadro anterior. Por último, La Transfiguración (1520), que con buen criterio se ha elegido para concluir este repaso. Fue el testamento de Raffaello Sanzio, pintado poco antes de su temprana muerte a los 36 años, y en él plasma dos pasajes del Evangelio de San Mateo: una luz resplandeciente en la zona alta y un capítulo de gran teatralidad en la parte baja, ambos con una maestría inigualable.

Magister Raffaello está proyectada por Magister Art y promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, organizada en Madrid por el Instituto Italiano de Cultura en colaboración con el ENIT –Agencia Nacional de Turismo, con el patrocinio de la Embajada de Italia.

6. Jazz latino. 'Clazz' en Teatros del Canal

Pepe Rivero & Àngela Cervantes ©Noah Shaye

El Clazz. Continental Latin Jazz Festival reúne a las jóvenes promesas del jazz latino y rinde homenaje a la cantante puertorriqueña Sylvia Rexach, los días 17 y 18 de diciembre en la Sala de Cristal de Teatros del Canal. Además, ofrecerá un taller de percusión para el público familiar y expondrá una instalación escultórica del artista francés David Vaamonde. Este encuentro con la música de jazz entrecruzada por otras de ámbito latino (flamenco, tango, cubana…) nació en Madrid y Barcelona de manera simultánea en 2011, apadrinado por una de las estrellas más relevantes del género: Paquito D’Rivera.

En el primero de los conciertos, el sábado 17, el pianista y compositor cubano Pepe Rivero y la cantante ibicenca Ángela Cervantes reúnen en Olas y arenas algunas canciones de la cantante, compositora y poeta puertorriqueña Sylvia Rexach. De corta vida, esta creadora narró en sus canciones sus días y noches bohemias de los años cincuenta, en un mundo que no supo ver su valía hasta que ya había fallecido. De ella dejo aquí esta bella canción que da título al concierto de este sábado:

En la cita del domingo 18 del Clazz, tendremos en escena tres combos que representan al futuro del jazz latino. Tres maestros del género, Ander García, Andrés Alén y José Rodríguez, que imparten clases en la Universidad Alfonso X El Sabio, han escogido a sus mejores alumnos y han formado tres combos, que en una única actuación presentarán diferentes repertorios. Música afroamericana, jazz, soul, músicas del mundo, fusión, etc.

Taller de percusión a cargo de Yuvisney Aguilar Enrique Gaya

Junto a estos dos conciertos, el Clazz ha organizado un taller de percusión que imparte el músico cubano Yuvisney Aguilar. Dirigido a niños a partir de 10 años y sus familias el domingo por la mañana, Los tambores de los dioses africanos: Tambores para la paz, título del taller, repasa el origen de la civilización en África, de su tradiciones, mitos y leyendas, y del secreto de los tambores. Cuenta con la colaboración de la voz del locutor de radio Pepe Domingo Castaño.

Además, con motivo del Clazz, el artista francés David Vaamonde (Nimes, Francia, 1976) exhibirá su instalación Jazz con paz, un conjunto de cajas de madera de gran formato, huecas y fijadas entre ellas, que su autor define como escultura, ya que representa un juego de construcción para niños o, también, unos edificios de nuestro entorno urbano. De este modo trata de simbolizar el jazz latino, "una música llena de esperanzas, de alegría y, sobre todo, de paz".

... y 7. Música en directo. Lo siento, Miguel y Coco Bazar

Uno de los trabajos discográficos de Lo siento, Miguel Cedida

Lo Siento, Miguel es una joven banda madrileña con una fecha en la cabeza. Este viernes 16 de diciembre, darán el último concierto de un año especial para Mario López, Miguel Millán, Miguel del Río y Pedro Buenaventura, los cuatro integrantes de la banda. Especial porque, desde que la banda tocó por primera vez, el diciembre pasado en la madrileña sala Siroco, Lo Siento, Miguel ha publicado dos EPs, ha dado conciertos en la capital y en otras zonas de España, ha quedado finalista del Mad Cool talent y ha sido nominada a los premios Siroco por mejor banda revelación.

Para celebrar todo esto, y para presentar su último trabajo, Baja Fidelidad, han escogido una de las salas más ilustres de Madrid, el Independance Club, que compartirán con una banda hermana, Coco Bazar.

Ambas formaciones son parte de la escena indie de la capital, plagada de jóvenes artistas que compaginan su educación o su trabajo con la ilusión de la música, siempre acompañada de diversión, amigos y fiesta. Defienden su directo con un formato de banda de toda la vida, pero influenciados por la música urbana que reina en su generación.

El resultado es un directo ecléctico, un espectáculo en el que bien pueden convivir las rumbas de Antonio González, El Pescailla, con el lado más pop de Bad Bunny, como en el video que incluimos arriba. Algunos invitados especiales se dejarán ver sobre las tablas y los cuatro miembros de Lo Siento, Miguel estarán acompañados por su batería de cabecera, David Arcos. Pedro Buenaventura y Miguel Millán compartirán la voz principal, apoyados por Mario López al bajo y Miguel del Río a la guitarra.