EE UU también tiene su arma hipersónica: así es el misil AGM-183 que competirá con los chinos y los rusos

"El 27 de julio de 2021, China llevó a cabo el primer lanzamiento orbital fraccional de un ICBM (misil balístico) con un vehículo HGV. El HGV voló alrededor del mundo e impactó dentro de China". La frase aparece en el Informe del Poder Militar de China de 2022 que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos redacta anualmente para el Congreso de aquel país.

El documento mostraba una serie preocupación por la capacidad hipersónica del Ejército chino. El informe se refería al DF-17, el planeador hipersónico capaz de lanzar un misil nuclear y que -según los militares norteamericanos- "desafía los límites de la física". Pero también la Fuerza Aérea de EE UU tiene ya su arma hipersónica. Será el tercer país en desplegar misiles hipersónicos, tras China y Rusia -el Kremlin tiene los misiles Kinzhal y Zircon-.

Se llama AGM-183A y es un misil hipersónico. Tras varias ensayos previos decepcionantes -con fallos relacionados con el desprendimiento correcto del misil-, el pasado mes de julio la Fuerza Aérea de EE UU confirmó que la última prueba de su nueva arma había transcurrido con éxito.

China, Rusia y EE UU han desarrollado armas hipersónicas y se cree que también lo están haciendo India e Irán

Este ensayo positivo tuvo lugar el día 12 de julio en la costa sur de California. Oficialmente, el misil AGM-138A "alcanzó velocidades hipersónicas y se cumplieron los objetivos primarios y secundarios" en la prueba, cita Zona Militar.

"La prueba fue un éxito... Ahora hemos completado nuestra serie de pruebas de refuerzo y estamos listos para pasar a las pruebas completas más adelante", dijo el Mayor General Heath Collins, Director Ejecutivo de Programas de la Dirección de Armamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Recientemente, el pasado 9 de diciembre, tuvo lugar otra prueba, que también resultó positiva. Si todo va según lo previsto por el Pentágono, el misil podría estar operativo en otoño de 2023, asegura el medio especializado WP Tech.

Un misil AGM-183 ARRW. US AirForce

Un desarollo de cuatro años

La historia del misil hipersónico estadounidense se inicia en 2017, cuando el Pentágono fue consciente de que China y Rusia estaban desarrollando armas que iban más allá de la velocidad supersónica (se cree que también están en ello India e Irán). En términos de velocidad, supersónico es el objeto que supera la velocidad del sonido e hipersónico el que alcanza velocidades superiores a cinco veces la del sonido.

Tiene un alcance de 1.600 km y en su fase final, cuando desciende sobre el objetivo, alcanza una velocidad de hasta Mach 20

Así, el AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) es un misil hipersónico de largo alcance, cuyo desarrollo se inició en 2018 dirigido por el constructor Lockheed Martin. A mediados de 2019 ya se ensayaron vuelos con una maqueta del misil y las pruebas del arma propiamente dicha comenzaron en 2021.

Los portadores de la nueva arma serán los aviones F-15EX, B-52 Stratofortress y B-1B Lancer. Se espera que este último lleve hasta 31 misiles AGM-183. En el futuro, también lo hará el bombardero furtivo de nueva generación B-21 Raider, que fue presentado el pasado 2 de diciembre.

El misil tendrá un alcance de unos 1.600 kilómetros. En la fase inicial de vuelo, es propulsado con combustible sólido por el motor Aerojet Rocketdyne. Una vez acelerado el AGM-183 y agotado el combustible, la ojiva se separa y -ya sin propulsión- planea hacia el objetivo. En este punto alcanza una velocidad de marcha de Mach 6-8 (unos 7.300-9.800 km/h), y de hasta Mach 20 cuando desciende sobre el objetivo.

Un avión MiG-31K transporta un misil hipersónico ruso 'Kinzhal'. MIL.RU

Al igual que los misiles balísticos intercontinentales (ICBM), los hipersónicos pueden llevar cabezas convencionales y nucleares. Sin embargo, EE UU afirma que los misiles que ha probado o está probando sólo pueden llevar cabezas convencionales, señala la información de The Eurasian Times. Un medio especializado como Air and Space Forces dice que el AGM-183A servirá para un ataque no nuclear.

Por el momento, los militares estadounidenses creen que las ojivas convencionales tienen mayor precisión que las nucleares. Sin embargo, los desarrollados por China y Rusia sí pueden llevar ojiva nuclear.

Virtudes y defectos de los misiles hipersónicos

EE UU y Rusia disponen de armas hipersónicas desde la década de 1960, pero se trata de los mencinados ICBM. Y hay diferencias entre los misiles balísticos y los hipersónicos.

Un misil hipersónico es veloz, flexible, maniobrable y por su trayectoria plana difícil de detectar y derribar

Los misiles balísticos se desplazan en arcos elevados, alcanzando a veces el borde de la atmósfera terrestre antes de descender casi verticalmente para alcanzar sus objetivos. Los hipersónicos recorren una trayectoria mucho más plana, a veces a sólo unos cientos de metros por encima del suelo. Esa es, explica Christopher Gettel en The Defense Post, su gran virtud.

Al combinar su alta velocidad con esta trayectoria plana, los misiles hipersónicos acaban siendo difíciles de detectar por radar y, por lo tanto, difíciles de derribar. Además, son flexibles (pueden dispararse desde tierra, mar o aire), maniobrables, capaces de girar para evitar obstáculos y de elegir trayectorias para alcanzar objetivos de forma inesperada. Eso los hace difíciles incluso para los modernos sistemas antimisiles.

Rusia ha utilizado su Zircon en Ucrania, pero por su falta de precisión apenas ha tenido efecto en el campo de batalla

Pero también tienen sus defectos. Como describe Gettel, "cualquier cosa que viaje al menos a cinco veces la velocidad del sonido necesita reducir la velocidad para girar o girar en un radio lo suficientemente grande como para evitar dañar el misil". Y ese inconveniente se extiende al impacto contra objetivos pequeños o en movimiento.

Y pasa que si el misil hipersónico reduce su velocidad para girar o alcanzar un blanco móvil, pasa a ser vulnerable para esos sistemas antimisiles que en teoría es capaz de burlar. Se menciona el caso del Zircon ruso, que el Kremlin ha utilizado en su invasión de Ucrania, pero que por su falta de precisión apenas ha tenido efecto en el campo de batalla.