El Gobierno confía en que el matiz en el Código Penal por el 'sí es sí' evitará rebajas de penas a corruptos tras la reforma de la malversación

Por si la sedición, la malversación o la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional fuera poco, el Gobierno anunció ayer que también pretendía modificar el Código Penal para tratar de corregir la interpretación que están dando algunos jueces a la ley del 'solo sí es sí' y evitar así que se sigan produciendo nuevas rebajas de penas. No obstante y pese a no tener valor normativo, esa 'solución' también podrá aplicarse para los casos en los que condenados por malversación quieran rebajar su condena, ya que la horquilla del castigo se ampliará con la reforma del tipo penal solicitada por los independentistas.

Lo anunciado este martes por PSOE y Unidas Podemos es que prevén introducir un nuevo párrafo en la exposición de motivos del Código Penal en el que expresar cuál es la voluntad del legislador a la hora de reformar el articulado. Fuentes de Moncloa insisten en que esa forma de "reforzar" la voluntad del Ejecutivo no supone "una mención expresa" a la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, por lo que podrá aplicarse también a la reforma de la malversación, cuya reforma se hará efectiva el mismo día que se introduzca este párrafo.

Será este jueves cuando el Congreso de los Diputados vote ambas cosas, después de una semana de trámites exprés para rebajar las penas de la malversación. Y es que, el Ejecutivo ha aceptado el envite de ERC y ha apostado por diferenciar en tres supuestos el desvío de dinero público, diferenciando si existe lucro o no o si el presupuesto va a parar a manos privadas o a otros fines públicos. Esto ha levantado la expectación de todo el Partido Socialista, cuyos barones -salvo Emiliano García-Page, que lo ha criticado abiertamente y con dureza- aceptaron suprimir la sedición, pero han condicionado sus críticas a que no se produzcan goteos de rebajas de condenas a corruptos como ha pasado con el 'solo sí es sí'.

Desde el Gobierno, eso sí, se empeñan en repetir en público y en privado que no contemplan ese escenario. En privado, de hecho, llegan a decir que no se han rebajado las penas, pese a que la reforma pactada con ERC si baja sensiblemente los años de cárcel de castigo de la malversación, de seis a cuatro años. Cierto es, no obstante, que el Ejecutivo ha creado un nuevo tipo penal para endurecer la lucha contra la corrupción. Se trata del delito de enriquecimiento ilícito, que penará con hasta tres años de cárcel a las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio de su cargo en más de 250.000 euros sin que se justifique.

Una solución intermedia para el 'solo sí es sí'

Asimismo, las fuentes consultadas también admiten que la modificación normativa no será vinculante al estar incluida en la exposición de motivos. Cabe recordar que la exposición de motivos de una ley es el texto que precede al articulado de un proyecto o proposición de ley y en el que se exponen las razones por las que se redacta ese texto y se justifican los objetivos que pretende alcanzar. Pero a la hora de aplicarlo, lo que se tiene en cuenta es el articulado.

Es por ello por lo que el Ejecutivo tampoco termina de descartar que se retoque el texto del 'solo sí es sí', aunque Unidas Podemos y especialmente Irene Montero, la ministra de Igualdad, están en contra. Así, esta solución se advierte como la vía intermedia perfecta: el PSOE refuerza la seguridad de que las penas de condenados no se rebajen -al final, la decisión es del propio juez- y Unidas Podemos logra lanzar el mensaje de que su ley estrella no se toca.