Siete claves de la reforma de la malversación propuesta por ERC y el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que plantea Moncloa

La sustitución del delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados no vendrá sola. El Gobierno y ERC presentaron este viernes varias enmiendas -PSOE y Unidas Podemos por un lado y los republicanos catalanes por otro- para incluir en esta reforma exprés del Código Penal modificaciones de calado en varios tipos penales utilizados para luchar contra la corrupción. ERC ha apostado por rebajar el delito de malversación de caudales públicos en determinados casos y los socios de Gobierno promoverán la creación de un nuevo tipo de enriquecimiento ilícito destinado exclusivamente a políticos. Es probable que ambas medidas salgan adelante y estas son las claves de esta reforma:

Dos enmiendas diferentes

Lo primero que debe quedar claro a la hora de analizar las propuestas planteadas este viernes es que forman parte de dos iniciativas diferentes. La primera y más polémica es la presentada por ERC, que no está firmada por PSOE y Unidas Podemos y que busca reformar el delito de malversación de caudales públicos, el que castiga al cargo público que utiliza fondos del erario colectivo para fines espurios.

Por el contrario, entre las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos no hay ninguna que toque el delito de malversación, aunque ambos partidos se han mostrado dispuestos a negociar con ERC su texto. En materia de lucha contra la corrupción, socialistas y morados se limitan a plantear la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.

Penas menores para malversadores que no se enriquezcan

A grandes rasgos, la reforma de la malversación que plantea ERC busca rebajar las penas para los cargos públicos que, aunque hayan utilizado dinero público para fines para los que no estaba destinado, no hayan tenido "ánimo de apropiarse" del mismo para lucro personal. La redacción que proponen los republicanos reduce el castigo a los políticos que, sin quedarse con el dinero, malversen para fines "particulares y ajenos a la función pública", una redacción que, para ERC, incluiría a los condenados por el procés. De aprobarse en sus términos, este comportamiento se penaría con entre seis meses y tres años de prisión, frente a los hasta seis años de condena que puede aplicarse con el actual Código Penal.

El futuro de Griñán y Fernández Díaz

Fuentes tanto del PSOE como de Unidas Podemos confirman que ERC les ha asegurado que esta reforma del delito de malversación no supondrá la rebaja de la pena del expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE, ya que en dicho caso "hubo enriquecimiento ilícito de terceras personas", explicó este viernes el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens.

No obstante, de aprobarse el texto legal quedaría en el aire el futuro penal de otros acusados por malversación que, sin embargo, no utilizaron el dinero público para enriquecerse. Es el caso del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, investigado en el marco del caso Kitchen por, entre otros delitos, el de malversación, ya que supuestamente habría utilizado fondos del Ministerio del Interior para espiar al extesorero de su propio partido, Luis Bárcenas. El dinero -presuntamente- se desfalcó, sí, pero como Fernández Díaz no se lo metió al bolsillo, podría ser juzgado por este delito más leve que propone ERC.

Dudas en Unidas Podemos y "líneas rojas" del PSOE

Pese a la disposición a negociar que mostró hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cierto es que Unidas Podemos no las tiene todas consigo con respecto a la enmienda registrada por ERC. Este viernes, el portavoz morado, Pablo Echenique, afirmó que para Unidas Podemos sería "inaceptable" cualquier modificación del Código Penal "que pueda beneficiar a ningún político beneficiado por corrupción", y por ello los morados han puesto a su equipo jurídico a trabajar para analizar todas las posibles consecuencias de la enmienda.

No obstante, el portavoz catalán Jaume Asens afirmó que "no es lo mismo" meter "la mano en la caja" que convocar un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017, y se volvió a mostrar partidario de rebajar penas a este último supuesto. Por ende, En Comú Podem entiende que este uso de fondos públicos para fines diferentes a los establecidos no es corrupción o, al menos, lo es de menor gravedad.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, aseguró que la "línea roja" de los socialistas es que "todo uso arbitrario de los recursos públicos tiene que tener reproche penal", si bien eso abre la puerta a rebajar las penas en algunos casos sin eliminarlas, como busca ERC. "No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer beneficios a los condenados por corrupción", sostuvo igualmente López.

Un nuevo delito para casos como el de Marbella

PSOE y Unidas Podemos, por su parte, presentaron este viernes varias enmiendas sin ninguna relación con la modificación de la malversación que pide ERC. La más destacada de ellas propone la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito pensado específicamente para los políticos, que serviría para castigar a los cargos públicos que tengan un enriquecimiento que no puedan justificar y que sea superior en al menos 250.000 euros a sus ingresos durante el tiempo que ocupen un puesto en la administración y los cinco años posteriores. Este delito se castigaría con una pena de prisión de hasta tres años, de dos a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de hasta tres veces el enriquecimiento ilícito conseguido.

La redacción aún no está cerrada

En cualquier caso, ni la medida propuesta por ERC ni la que abanderan PSOE y Unidas Podemos están cerradas. Durante este fin de semana, las tres formaciones negociarán para intentar alcanzar un acuerdo que les permita sacar adelante estas propuestas, por lo que no es descartable que la reforma de la malversación o la creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito experimenten algunos cambios con respecto a la redacción inicial presentada este viernes.

La semana que viene, clave

Lo previsto es que el lunes se celebre la ponencia que debe empezar a dar forma al texto final para reformar el Código Penal, que incluirá los cambios en la sedición y, previsiblemente, también en la malversación. Lo ideal para PSOE, Unidas Podemos y ERC sería haber llegado a un acuerdo para entonces y poder aprobar ya el lunes una redacción legal pactada por los tres. Pero, si eso no ocurriera, los grupos aún tendrán unos días para intentar cerrar un texto conjunto, aunque los plazos son breves, ya que se quiere dejar todo listo la semana que viene para poder aprobar antes de fin de año la reforma del Código Penal en el pleno del Congreso.