Moncloa obvia las duras críticas de Page por la reforma del Código Penal: "No es la primera vez ni será la última"

Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tampoco a la cuarta la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido responder cuando se le ha preguntado por las duras críticas que ha vertido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, contra la reforma de sedición y la malversación que su partido, el PSOE, ha pactado con ERC. Pese a la insistencia de los periodistas, la también ministra de Política Territorial ha decidido obviar las palabras de su compañero de filas, con el que Moncloa parece haberse rendido ya. "No es la primera, pero tampoco será la última", asumen.

Page, que gobierna su comunidad autónoma con mayoría absoluta, suele ser crítico con la línea del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, este martes ha subido el tono. "Es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica", ha lanzado el presidente autonómico, que ha tildado de "no tolerable" el hecho de que se pacte "con delincuentes su propia condena". "Me importa que nos tomen por tontos, a mí también. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia", ha dicho Page. El barón socialista también ha secundado las palabras de Alfonso Guerra, vicepresidente de Felipe González, que ha señalado que "legislar con nombres y apellidos también corrompe la política".

Con todo, Rodríguez no ha querido contestar y se ha limitado a señalar que el Gobierno ofrece "soluciones" a los problemas que se le plantean, como es el caso de Cataluña, donde heredaron una situación que, presumen, no tiene "nada que ver" con la de hoy. Quien sí ha respondido a Page ha sido Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, al apuntar que "un Gobierno valiente no se oculta, sino que se enfrenta a los problemas". Fuentes cercanas al presidente del Gobierno han enmarcado las declaraciones de Page en una "cuestión de partido" y han asegurado que la reforma de la sedición no tendrá efectos entre el electorado, sino que los votos se decidirán según la situación económica a lo largo de los próximos meses. "En Cataluña", añaden, "se ha desinflado el conflicto".

Amenaza con ir al Constitucional

Pero Page no se ha quedado ahí en sus críticas, sino que se ha mostrado "dispuesto" a llevar un recurso ante el Tribunal Constitucional si hay "cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos". Al mismo tiempo, ha denunciado que ERC "ya está marcando su hoja de ruta", que pasa por la celebración de un referéndum al que el Gobierno ya ha cerrado la puerta.

El Ejecutivo ha rechazado en cualquier caso que se vaya a producir dicha consulta porque es "inconstitucional" y enmarca la petición de los republicanos, con quienes acaban de acordar la reforma de la malversación, en su "agenda política", que recuerdan que es "contraria" a la Carta Magna.