El Gobierno frena las aspiraciones de ERC y descarta el referéndum: "Es inconstitucional"

El Gobierno para los pies a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en lo referido al siguiente paso en el plan de los independentistas: la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Ejecutivo rechaza en cualquier caso que se vaya a producir dicha consulta porque es "inconstitucional" y enmarca la petición de los republicanos, con quien acaban de acordar la reforma de la malversación, en su "agenda política", que recuerdan que es "contraria" a la Carta Magna.

"No se va a celebrar ningún referéndum en nuestro país", ha señalado la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez. Visiblemente molesta ante la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros de este martes, la también ministra de Política Territorial ha insistido en diversas ocasiones en que esa hipotética consulta, que tampoco desde ERC tienen claro cómo realizar en lo que respecta a su unilateralidad, es "inconstitucional" y "no se va a celebrar". Minutos antes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ya había contestado en este sentido: "Radicalmente, este grupo, este partido y este Gobierno no van a aceptar ningún referéndum de independencia en Cataluña, ninguno. Cuando alguien pida un referéndum, nosotros pondremos encima de la mesa la Constitución".

A nadie se le escapa que esta reivindicación de ERC es incómoda para el Ejecutivo. Según recuerda una ministra, los republicanos llevan años pidiéndolo y no es nuevo. Eso sí, otra cosa es que lo hagan justo el día en el que pactan con el Gobierno la reforma de la malversación, que incluye una sensible rebaja de penas de la que se podrían beneficiar los líderes del procés, a los que ya se indultó y que también se verán beneficiados por la supresión de la sedición, que será una realidad antes de final de año.

Es por ello por lo que el Gobierno quiere poner el foco en lo realizado y en lo conseguido. Rodríguez ha recordado que el presidente Pedro Sánchez siempre dijo que homologaría la sedición y lo ha hecho. Además, ha asegurado que no se ha "despenalizado" ningún tipo de malversación, sino que ahora el Código Penal "contemplará todos los tipos posibles". "Estamos tomando decisiones pensando en la recuperación de la concordia y la convivencia", ha continuado la portavoz, que ha lanzado que el Gobierno "puede presumir de haber avanzado mucho" y ha declarado que no quieren "volver" a la Cataluña de 2017.

El lío de ERC con el referéndum

En el otro lado del tablero se sitúa ERC, presionado por la cercanía de las municipales, en las que se jugará el poder municipal de Cataluña frente al propio PSC y a Junts. Todo ello, después de decidir a finales del mes de septiembre expulsar del Govern de la Generalitat a la formación de Carles Puigdemont. Bajo este contexto, los republicanos tampoco tienen claro cómo plantear la posibilidad de organizar un nuevo referéndum unilateral -e ilegal- de independencia.

Apenas un día después de fijar las bases que definirían cómo, a su juicio, debería convocarse dicha consulta de autodeterminación pactada con el Estado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, calificó como "democrática" la "vía" unilateral. Lo hizo, no obstante, apenas unos minutos antes de que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, asegurase que ERC no puede concretar la fecha en la que tendría lugar el referéndum porque "es una solución multilateral" que depende de "un montón de actores políticos".