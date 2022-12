Un Tribunal anula la condena al líder de la 'banda del BMW' y a sus padres por el delito de blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto absolver del delito de blanqueo de capitales a José Luis R, alias 'Pipi', líder de la 'Banda del BMW', y a sus padres, Sotero y Segunda, y ha revocado por ello la condena de ocho meses de cárcel impuesta al primero y los seis meses que recayeron sobre sus progenitores y las multas de 45.000 euros de cada uno de los tres.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estima de este modo los recursos de los condenados y revoca el fallo condenatorio dictado en junio por la Audiencia vallisoletana, en el sentido de que absuelve a los tres del referido de delito que les imputaba el fiscal por poner el primero a nombre de sus padres un vehículo BMW, adquirido por 21.000 euros en metálico y objeto de reparaciones por otros 8.428; una furgoneta Opel Vivaro que costó 14.000 euros, así como una finca en Tudela de Duero por la que se abonaron 'a tocateja' 12.000 euros, bienes todos ellos supuestamente sufragados con dinero de la actividad delictiva de 'Pipi'.

La absolución dictada por el TJSCyL se basa en que "no aparece suficientemente acreditada la comisión del delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del Código Penal por el que han sido condenados los tres acusados apelantes, en primer lugar porque es "claramente cuestionable que pueda entenderse plena o suficientemente probado que la actividad delictiva del hijo le generase ingresos, en definitiva dinero, que se utilizó para adquirir los bienes indicados", al tiempo que recuerda que la citada actividad delictiva se refiere a ellos cometidos a posteriori de la adquisición de los bienes.

En tercer lugar, "y aun siendo suficiente cuanto se ha expuesto anteriormente para descartar como acreditado el delito de blanqueo, si examinamos los actos de adquisición de bienes que se consideran integran la conducta delictiva, tampoco está suficientemente acreditado el requisito de que tales bienes se adquiriesen para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludirlas consecuencias legales de sus actos, al menos no respecto de todos ellos".

El fallo condenatorio de los tres, tal y como justificaba la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, obedecía a la convicción de que 'Pipi', "para poder ocultar el dinero que generaban los delitos por él cometidos" en forma de numerosos robos al frente de la 'Banda del BMW' "y poder beneficiarse de estos ingresos", se concertó con sus padres, Sotero y Segunda, para dar apariencia legal a las tres operaciones comerciales analizadas en el juicio.

Delito continuado de robo

El tribunal sentenciador, en el mismo fallo, impuso al 'Pipi' cuatro años de cárcel por delito continuado de robo, pena que ya había sido pactada por el encausado y que se mantiene firme, y condenó también a otros once integrantes de la banda a distintas condenas, igualmente de conformidad, que oscilaban entre los 364 euros de multa y los casi cinco años de privación de libertad, conjunto de penas que se elevaron a 32,5 años, muy lejos de los 149 que el fiscal pedía para los doce procesados por una veintena de robos entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.

Por lo que respecta al delito de blanqueo de capitales, tanto el 'Pipi' como sus padres, Sotero R.M. y Segunda, se declararon inocentes en el juicio, a pesar de que el fiscal del caso mantuviera la convicción de que la compra de dos coches y una parcela-merendero en Tudela de Duero se efectuó con dinero procedente de la actividad delictiva de la banda.

"¡Todo lo he comprado con los ahorros de mi trabajo a lo largo de treinta y seis años en la Fasa Renault!", es la frase que el padre del líder de la 'Banda del BMW' repitió hasta la saciedad para justificar la procedencia lícita de los cerca de 60.000 euros que en poco más de un año y ocho meses desembolsó 'a toca teja' para la compra de los vehículos y la parcela.

'Pipi', cuya vida laboral se reduce a un contrato de un año, cinco meses y veintinueve días, explicó que en 2014 vivía del dinero obtenido por tareas de "intermediario" en operaciones de compra-venta de coches y parcelas entre Valladolid y Madrid, si bien el informe patrimonial elaborado por una agente de la Policía Nacional utilizado por el fiscal del caso atestigua que "no hay una explicación lógica" que permita justificar la procedencia lícita del dinero utilizado en las tres adquisiciones.

El informe, con datos de Hacienda, la Seguridad Social y Tráfico, constata que 'Pipi', no tiene nada a su nombre, carece de trabajo e ingresos conocidos y tan solo tiene con su pareja dos cuentas bancarias, sin apenas saldo, y que la compra de los coches y la parcela no reflejan los correspondientes movimientos en las mismas ni tampoco en la de su progenitor, un jubilado al frente de seis hijos y con una pensión de no más de 1.200 euros al mes.

Dicho informe, impugnado por la defensa, fue utilizado por la acusación pública para mantener los cargos contra 'Pipi' y sus padres, mientras que el defensor pidió un fallo absolutorio por falta de pruebas, como así ha ocurrido finalmente, tras advertir de que las tres polémicas operaciones fueron efectuadas con anterioridad al periodo 2016-2017 en el que la 'Banda del BMW' cometió una veintena de robos, con lo que difícilmente el dinero obtenido en dicha actividad ilícita pudo haberse destinado a la compra de los coches y la parcela.