El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconsejado este jueves a Ciudadanos "despedirse" de la política de la forma "más digna posible" porque, a su entender, no va a tener representación en las urnas como ya ocurrió en las elecciones andaluzas del pasado mes de junio. Además, ha recalcado que su "proyecto ideológico" tiene cabida en el Partido Popular.

"Creo que en ese partido todavía hay personas que tienen talento, personas que ya no están en Ciudadanos que tenían talento y creo honradamente que son aprovechables para la política", ha declarado Feijóo en una entrevista en Onda Cero. "Creo que Ciudadanos en este momento es un partido que debe despedirse del ámbito político de la forma más digna posible porque si no, en las urnas no va a tener representación", ha añadido.

A propósito de la crisis interna por la que atraviesa Ciudadanos, el presidente popular ha señalado que la "base ideológica" y la "orientación estratégica" de Ciudadanos está "subsumida en el Partido Popular". "Se lo digo desde el mayor respeto, pero es uno de mis objetivos", ha afirmado, para añadir que no sabe "muy bien" lo que están haciendo "los colegas de Ciudadanos" tras el cruce de declaraciones estos días entre la presidenta, Inés Arrimadas, y su portavoz parlamentario, Edmundo Bal.

Al ser preguntado si lo que propone es que Ciudadanos se integre en el PP o que ese partido se declare en liquidación y pescar ahí nombres como el de Begoña Villacís, Feijóo ha recalcado que el "proyecto ideológico de Ciudadanos tiene una cabida en el Partido Popular actual", un partido que tiene "siglas y raíces en todos los pueblos y los lugares de España", algo que, según ha dicho, el partido naranja "no ha tenido nunca".

"Estaremos atentos qué es lo que hace Ciudadanos y veremos cómo queda el panorama de Ciudadanos. Yo yo no tengo ningún inconveniente como es lógico con personas de Ciudadanos a las que les interese la política y valorar con ellos si hay alguna posibilidad de coincidir", ha manifestado el jefe de la oposición.