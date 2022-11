Solo un 20% de hogares pudo acogerse al antiguo acuerdo hipotecario, pero Economía espera que el nuevo proteja a un millón

El Ministerio de Economía presentó el pasado martes su plan para proteger a los hipotecados de los efectos que está teniendo la fuerte subida del euríbor en los últimos meses. Un catálogo de medidas con el que pretende alcanzar a más de un millón de hogares vulnerables y de clase media en riesgo, pero cuyo alcance real parece mucho más limitado. Basta con mirar las estadísticas del Código de Buenas Prácticas hipotecarias, en vigor desde 2012. En los 10 años que este protocolo lleva vigente solo se han tramitado 62.526 operaciones de este tipo. Una cifra que apenas representa el 20% del alcance que espera lograr el Ejecutivo tras la ampliación del mismo (300.000 familias). Así se refleja en el último informe de la Comisión de Control sobre la medida, que incluye datos hasta el final de 2021.

La fórmula que el Gobierno ha pactado mano a mano con los bancos para amortiguar el efecto de la subida del euríbor no es nueva. Se basa en la ampliación del mencionado código de buenas prácticas al que se suma un segundo código enfocado a la "clase media" que se pueda ver afectada. El objetivo con este segundo catálogo es alcanzar a otras 700.000 personas. En total, un millón de hogares a los que el Ejecutivo quiere "aliviar la carga hipotecaria".

Aunque, en privado, fuentes de Economía rebajaban esa cifra de un millón de hogares a un "perímetro potencial" y una "estimación prudente", este objetivo es de muy difícil alcance. Fundamentalmente por dos razones. La primera tiene que ver con la propia estructura actual del mercado hipotecario español, en el que la mayoría de las nuevas hipotecas que se firman son a tipo fijo (y, por tanto, no se ven afectadas por la subida del euríbor). Y la segunda es que acogerse a las medidas del Gobierno hará que los deudores acaben pagando más por su hipoteca.

Los principales perjudicados por la subida del Euríbor son los hogares que han contratado su préstamo a tipo variable recientemente, una franja minoritaria de la población. Esto es así porque en España la mayoría de los intereses que se pagan en una hipoteca se abonan en los primeros años del préstamo. Como la mayoría de las hipotecas variables tienen ya una vida media considerable, muchos de estos hogares no notarán una gran subida de las cuotas. "Habrá mucha gente que no lo necesite, porque el escenario no es el de 2008. No tenemos un 99% de hipotecas a tipo variable y tampoco se han vendido tantas viviendas", resume a 20minutos Josep Maria Raya, catedrático del Tecnocampus en la Universidad Pompeu Fabra especializado en asuntos inmobiliarios. "Es más un tema de imagen tanto del Gobierno como del sector bancario", apostilla.

Además, la medida estrella del plan -la posibilidad de solo pagar intereses y aplazar el resto de la cuota durante unos años- tiene una consecuencia negativa. Aunque la situación de los hogares se ve aliviada durante ese periodo de carencia, cuando concluye, la cuota mensual se eleva por el recargo que supone volver a amortizar el capital. Para mitigar este efecto, el plan del Ejecutivo ofrece a las familias la posibilidad de alargar la vida de su préstamo.

Y efectivamente, se logra que se reduzcan las cuotas. Sin embargo, la ampliación del préstamo acaba encareciendo la carga total de intereses que se paga por la hipoteca. Lo cual resulta lógico: cuanto más tiempo dura un préstamo, más se prolonga el periodo en que se paga interés al banco. El asesor financiero iAhorro estima que si un hipotecado medio aplaza durante cinco años el capital y solo abona el interés en ese periodo acabará pagando unos 5.000 euros más por su préstamo.

Estos dos factores invitan a pensar que solo tenderán a acogerse a estas medidas los hogares con situaciones financieras especialmente difíciles. Estas familias podrían encontrar en esos años en los que pagarán menos cuota un balón de oxígeno para lograr reconducir su situación financiera. Aunque a la larga esto les suponga pagar más intereses por su hipoteca.

Un acuerdo diseñado mano a mano con los bancos

El acuerdo hipotecario es el resultado de dos meses de intensas negociaciones entre el Gobierno y los bancos que se aceleraron a finales de la semana pasada por la urgencia del Ejecutivo de cerrar el plan. Las entidades de crédito preparaban desde hacía meses sus propias medidas para afrontar los problemas que pudieran darse tras la subida del euríbor, pero el Ejecutivo ha acabado arrancándoles un acuerdo conjunto.

El principal escollo en las conversaciones ha estado en el alcance de las medidas, es decir, en el número de hogares que podrían acogerse a ellas. Finalmente, se ha limitado el umbral a 29.400 euros de renta por hogar. Los bancos han limado hasta el último segundo los detalles técnicos para reducir los volúmenes que han tenido que provisionar (reservar fondos de sus balances para afrontar posibles impagos). Al final todo se ha resuelto con una cláusula que impide que las hipotecas se devalúen hasta el punto de convertirse en créditos dudosos. Así se ha evitado costes extra a los bancos y el estigma de verse en una lista de morosos para los hipotecados.

En todo caso, las entidades de crédito están convencidas de que la situación actual es muy diferente a la de 2008. La mayoría de analistas no esperan un deterioro en el empleo -el principal indicador al que miran los bancos a la hora de anticipar impagos- y las tasas de morosidad llevan meses a la baja. Además, las relaciones entre el Ejecutivo y la banca a la hora de negociar las medidas ha sido fluida y cordial. Algo que contrasta con el clima vivido tras la introducción del impuesto de solidaridad a las grandes entidades de crédito. Un gravamen que el Gobierno no negoció con la banca, sencillamente se lo comunicó cuando ya estaba cerrado.