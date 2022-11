La falta de respeto a los derechos humanos y LGTBIQ+ ha llevado a que el Mundial de Qatar esté en el punto de mira debido, además, a los encontronazos entre las autoridades y la prensa por el uso de brazaletes o camisetas con la bandera del arcoíris.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Alicia y Hernán, una pareja que decidió que ella vistiera con una minifalda para ver cuál era la reacción de los ciudadanos cataríes. Sin embargo, tal como se puede ver en el vídeo, estos ignoran a la mujer, que no respeta el código de vestimenta.

La pareja ha defendido la aparente libertad que hay en Qatar: "No me dicen nada, cada uno va a lo suyo". Unos comentarios que han supuesto que Diego Revuelta destaque: "Sabéis que aunque no os esté pasando a vosotros, sí pasa. Sí que ocurre y hay muchas situaciones que hemos visto. Catar sabe que los ojos están puestos en ellos".

También Mabel Lozano ha mostrado su descontento con la defensa de la pareja: "Esta señora, que lleva una bandera de España, que va vestida de fútbol, que lleva una cámara... Los cataríes tienen un negocio y esto es un gran negocio. ¿Se van a meter con esta chica? No blanqueemos la libertad de las mujeres".

La pareja ha continuado defendiendo la vida en Qatar, ante lo que Lozano ha insistido en la necesidad de no blanquear la situación. Alicia ha apuntado: "Tú no estás en Qatar, yo sí. Yo no sé qué realidad estás viendo, pero enséñamela porque yo no la veo". "Lo primero que se dijo cuando se habló de que el Mundial se haría en Qatar fue que la mujer no podría entrar, cosa que ha desaparecido porque la mujer ha entrado. Las mujeres pueden, además, darse un beso y no pasa nada", ha apuntado la mujer.

Indignado, Diego Revuelta ha pedido a los entrevistados que portasen una bandera LGTBI, a lo que Hernán ha respondido: "Te voy a decir una cosa, no pongo la bandera LGTBI porque no la pongo en ningún lado. ¿Por qué la voy a poner aquí si no la pongo en mi casa? No es que tenga nada a favor o en contra, simplemente no es mi costumbre".

Desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han recordado que, en Qatar, una persona homosexual puede enfrentarse, como mínimo, a una pena de siete años de prisión por el simple hecho de no ser heterosexual, a lo que Hernán ha respondido: "¿A cuántos mundiales fuiste?". Alicia ha agregado: "¿Sabéis la de mujeres cataríes que hay conduciendo, solas...?".

"Os creemos, no tenemos ninguna duda porque lo estamos viendo. Os creemos, pero eso no significa que esa sea la realidad de ese país cuando pase el Mundial. No lo es", ha sentenciado Mabel Lozano. Finalmente, Susanna Griso ha agregado que "Qatar es el país más aperturista de la zona y tiene una doble moral porque con los occidentales son más abiertos que con los propios".