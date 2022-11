Manolo 'el del bombo', entre lágrimas por no encontrar alojamiento para animar a La Roja en Qatar: "Es un fracaso para todos"

Manolo 'el del bombo' se ha perdido el debut de la selección en el Mundial de fútbol de Qatar por no haber encontrado un hotel donde hospedarse. Así lo ha relatado este jueves en el programa de Antena 3 Espejo Público, en el que ha intervenido para explicar que ha tenido un problema para conseguir alojamiento, al tiempo que ha denunciado que la organización de este Mundial "está siendo un fracaso para todos".

Durante su conexión, el popular valenciano ha asegurado que su voluntad es, como fiel e incondicional seguidor de la selección española de fútbol que es, acompañar a La Roja en Qatar.

Sin embargo, ha explicado que la Real Federación Española de Fútbol, como en otras ocasiones, ya le había facilitado la entrada al estadio Al Thumama y los billetes de avión para viajar a Qatar y animar con su nuevo bombo recién comprado, pero finalmente se ha tenido que quedar en tierra porque no disponía de un alojamiento en el que quedarse en el país árabe.

La odisea de Manolo 'el del bombo' por viajar a Qatar para arropar a la selección:



🗣"Nunca he estado tan triste como en este Mundial" https://t.co/FeuCmIbweO — Espejo Público (@EspejoPublico) November 24, 2022

Manolo Cáceres ha asegurado que le extrañaba que "quienes me han dado los billetes que no me buscaran hotel, aunque lo pagara yo". La RFEF, según Manolo 'el del bombo', le ha confirmado que "si España llega a la semifinal" será invitado por esta entidad.

Visiblemente emocionado, Manolo 'el del bombo' ha pedido a la periodista Susanna Griso que le ayudara a llegar a Qatar antes de la próxima cita de La Roja, que este domingo a las 20.00 horas (hora peninsular española) se enfrentará a Alemania. La presentadora le ha asegurado que iba a intentar ayudarle: "Ya verás como lo conseguimos", le ha animado.

Manolo Cáceres ha contado que está "muy triste" y que anoche vio el partido en el salón de su casa dándole igualmente al bombo, como hace en los estadios. Sus vecinos, ha continuado, no se quejan del ruido porque son sus amigos.

"Quiero estar contento. Con que la Federación me solucione lo de las entradas, el llevarme allí... el hotel ya lo pagaré yo si hace falta, ya estoy contento. Quiero estar con mi selección como he estado siempre", ha terminado.

🇪🇸 Manolo el del Bombo explica en @ellarguero por qué no está en #Qatar2022



🇶🇦 "Dos días antes de ir a Qatar, me dijeron que no tenía que hotel allí"



😱 "No me dejaron entrar: me pagaron el desplazamiento, no el alojamiento" pic.twitter.com/Yi7yokrpN5 — El Larguero (@ellarguero) November 24, 2022

El valenciano también ha participado en el programa de la Cadena Ser El Larguero para explicar que no ha podido estar presente en el debut de La roja en el Mundial de Qatar porque dos días antes de desplazarse le comunicaron que no tenían hotel para él. "No me dejaron entrar: me pagaron el desplazamiento, no el alojamiento", comentó igualmente.