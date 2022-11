La polémica en torno al Mundial de Qatar sigue creciendo. Así, ha sido calificado por algunos medios de comunicación como 'El Mundial de la vergüenza' debido a las múltiples prohibiciones del país anfitrión que, incluso, ha amenazado con sancionar a aquellos equipos que defiendan los derechos humanos y de la comunidad LGTBI.

Este jueves, En boca de todos ha contactado en directo con la reportera Carolina Ferrer que, desde Qatar, ha informado de la última hora con respecto a cómo se ha vivido en el país árabe la victoria de la Selección Española por siete goles a cero contra la Costa Rica de Keylor Navas.

Sin embargo, tras las risas entre los presentes en el plató y la periodista debido a los aficionados fake y el fracaso en la venta de entradas, Ferrer ha narrado uno de los episodios más desagradables que ha vivido mientras trataba de hacer su trabajo para el programa de Cuatro.

"Estaba intentando cerrar un reportaje, precisamente para En boca de todos, acerca de la inmigración africana en Qatar, de las condiciones que tienen aquí, que es verdad que son bastante lamentables. Conseguimos contactar con uno de los afectados por este tema y, una vez que estábamos cerrando todo el proceso de producción del reportaje, las horas y el lugar de citación, esta persona me empieza a preguntar a mí cosas un poco extrañas", ha relatado la comunicadora.

Carolina ha destacado: "Me preguntaron mi edad, si estoy casada o no, si tengo novio o no... Llega un momento en que me dice que tengo que ir sola al reportaje, que no puedo ir acompañada ni de mi cámara ni de otro compañero periodista. En ese momento, nosotros preguntamos por qué y me dicen que al final solo se permite la entrada a la mujer y que no puedo ir con los chicos acompañándome. Obviamente, yo me niego a hacer el reportaje y, por tanto, al final no hemos podido hacerlo".