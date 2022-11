La policía de Qatar obliga a un reportero danés a quitarse un brazalete arcoíris del Mundial de Fútbol en defensa de los derechos LGTBI

La polémica con la exhibición de símbolos de apoyo al colectivo LGTBI y a los derechos humanos continúa en el marco del Mundial de Fútbol de Qatar, esta vez con el incidente por el que pasó un reportero de televisión cuando la policia qatarí le instó a quitarse un brazalete arcoíris que llevaba.

El periodista Jon Pagh, de la cadena danesa TV2 Sport se encontraba frente al hotel de la delegación de su país haciendo una pieza informativa cuando la policía paró a su lado y le pidió que se quitara el brazalete arcoíris que llevaba en su brazo, una insignia en la que hay un corazón con los colores de la bandera LGTBI y la leyenda "One Love" (un solo amor).

Es el mismo brazalete que diversas selecciones de fútbol habían planeado llevar y que la FIFA prohibió en los campos de fútbol para no ofender al país anfitrión, donde existen leyes represivas contra los homosexuales.

"Respeto que me lo diga, pero no puedo quitármelo. ¿Por qué no está permitido? ¿Es por los colores?", preguntaba el reportero a un policía que le interpela, mientras que su compañero trata de tapar la cámara.

"Solo pone 'un solo amor'. Es solo respetar a todo el mundo", trataba de explicar Jon Pagh, que finalmente accedía a quitarse el brazalete para que no hubiera más consecuencias.

Poco después del incidente el periodista explicaba en medios de su país lo que había ocurrido. "Me lo dijo con mucha calma y no estaba exaltado, pero como danés estoy completamente sorprendido de que un hombre se acerque y me pida que me quite un brazalete", decía el periodista sobre el trato de la policía.

"Debemos tener cuidado con hacer activismo y debemos tener especial cuidado con provocar situaciones", decía Pagh, que aseguraba que no fue "en absoluto un intento de provocación", puesto que para él lucir el brazalete "no es política, son los derechos humanos".

30 km ude i en mørk ørken i Qatar. pic.twitter.com/7KO85ydo9B — Jon Pagh (@JonPagh) November 21, 2022

"Estábamos parados en medio de la oscuridad, 30 kilómetros en el desierto. No pensé ni por un segundo que esto podría ser un problema", exponía.

El reportero aseguraba además que cuando tenga que ir al estadio a cubrir los partidos de su selección piensa llevar una pulsera con los colores del colectivo LGTBI, pues considera que en Qatar "tienen algunas leyes de la Edad de Piedra".