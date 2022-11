'En boca de todos' detalla quién es Al Thani, el emir de Qatar, y Diego Losada recalca: "¿De verdad hemos comprado esto?"

La celebración del Mundial de Fútbol en Qatar sigue levantando ampollas. Tras la negativa de muchos artistas a actuar en un país que no respeta los derechos humanos y donde las mujeres no cuentan para nada, la selección de Inglaterra ha decidido desafiar a Qatar viajando en un avión con un mensaje de apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

En boca de todos ha mostrado cómo las autoridades cataríes interrumpieron la conexión en directo de un reportero danés. "La libertad de prensa allí es maravillosa", ha criticado Diego Losada. El reportero afirmó que así son las cosas en Qatar cuando no hay Copa del Mundo.

Además, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Carolina Ferrer, reportera trasladada a Qatar, quien ha explicado que, pese a las promesas previas, finalmente no habrá cerveza en los estadios deportivos ni tampoco en los alrededores.

Ferrer ha apuntado: "Aquí no se puede comprar alcohol. En los supermercados solo venden cerveza 0,0". De la misma manera, ha destacado que "existe un mercado negro en el que se puede comprar alcohol o cerdo", pero solo pueden hacerlo aquellos que tienen un carnet de residente.

"En el mercado negro no sé cuánto cuesta la cerveza. En Qatar solo puedes tomar alcohol en hoteles de lujo. El otro día tuve el placer de ir a uno y me cobraron 15 euros por una cerveza", ha agregado la periodista que ha apuntado: "Nos han engañado completamente porque aquí ningún fan va a poder disfrutar en la calle, como estamos acostumbrados en un Mundial, de alcohol. Tendrán que irse a los lugares autorizados para ello". Diego Losada ha terminado la conexión con su compañera: "Y la pregunta que nos hacemos, ¿de verdad hemos comprado esto?".

En boca de todos ha mostrado, además, quién es Tamim Bin Hamad Al Thani, el emir de Qatar que ha conseguido que el Mundial de Fútbol se celebre en el país árabe. Así, el emir es propietario del PSG o Tiffany's, entre otros negocios, y se calcula que su fortuna supera los 2.000 millones de euros.

Con tres esposas y trece hijos, entre sus aficiones destacan el coleccionismo de coches de lujo, deportivos o vehículos clásicos. También destaca su afición por las casas: se calcula que en Inglaterra posee más inmuebles que la Casa Real británica. En España, Al Thani también ha extendido su imperio, adquiriendo un palacete en Granada, frente a La Alhambra, cuyo valor supera los quince millones de euros.

En cuanto a sus amistades, la corrupción es un factor común. Así, mantiene una buena relación con Erdogán, presidente de Turquía, a quien obsequió con un avión de más de 400 millones de euros al que llaman 'el palacio volador'.

Desde el plató del matinal, los colaboradores han coincidido en que, a nivel internacional, se está blanqueando el régimen autoritario catarí. "Se está perdiendo el sentido del fútbol", ha destacado una de las colaboradoras del matinal. "Lo que no se entiende es que, en pleno siglo XXI, la era de las redes, se hace mucha más geopolítica en un Mundial que en el G20. Por eso, el blanqueamiento de determinados valores o ausencia de ellos es mucho más sangrante que se produzca", ha agregado Ketty Garat.

Por su parte, Diego Losada ha criticado: "Pero, ¿no vamos a hacer nada? ¿La selección española no va a hacer ningún gesto? Hemos visto a la selección de Reino Unido, poniendo la bandera en el brazalete, no sé si esto no sirve para nada o sí. ¿Qué hacemos?".