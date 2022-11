¿Ha mejorado el Mundial las condiciones de los trabajadores en Qatar? ¿Cuántos trabajadores de Nepal, India o Bangladesh han muerto en la construcción de los estadios que albergarán el suelo del Mundial catarí? Según explicó FIFA en un comunicado reciente tan solo tres personas perdieron la vida en las obras de construcción de las sedes mundialistas y apenas otras 37 perdieron la vida aunque en condiciones no relacionadas con la fabricación de los mismos. Otras fuentes sugieren lo contrario.

Amnistía Internacional, por ejemplo, recuerda que los abusos siguen siendo frecuentes en todo el país a pesar de las reformas aplicadas para mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes que están haciendo posible el Mundial. Dos de las reformas principales tocan el salario mínimo y el sistema de tutela, la Kafala, según el cuál los trabajadores no pueden cambiar de empleador una vez hayan firmado su contrato.

¿Pero han sido realmente efectivas estas medidas? Según Pete Pattinson, un periodista que lleva una década cubriendo el tratamiento que se le ha dado a los trabajadores en Qatar, el salario mínimo supone 1 euro por hora trabajada (el salario medio es de unos 220 euros) y el sistema de tutela, aunque fue abolido durante un par de meses, sigue funcionando de manera efectiva entre la mayoría de trabajadores.

"Miles de personas que trabajan en todos los proyectos (del Mundial) siguen enfrentándose a problemas", como retrasos o impagos de salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la Justicia, explica Amnistía Internacional. Y además subrayan una evidencia, la realidad que oculta el dato de FIFA sobre las muertes en el proceso de construcción de Qatar 2022, que las muertes de miles de trabajadores aún no se han investigado y por esto no figuran en la estadística.

Aunque es evidente que Qatar ha trabajado para aplicar reformas en su legislación laboral, la verdadera prueba de fuego llegará tras el Mundial. Cuando los focos dejen de apuntar al Golfo y la urgencia por albergar la competición y mostrarse al Mundo como un país competente hayan cesado. “Cuando la copa del Mundo acabe ya estará. Los ojos del mundo ya no estarán sobre Qatar y volverán a donde estaban”, explica a The Guardian un contratista que no ha querido revelar su identidad.

