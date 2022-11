Javier Gutiérrez defiende a Luis Tosar y la sanidad pública: "Harán que llevemos la declaración de renta en los dientes"

Javier Gutiérrez ha salido al paso de las críticas que las redes sociales han vertido hacia su compañero y amigo Luis Tosar, por defender la sanidad pública, y ha lamentado que "harán que se vaya con la declaración de la renta en los dientes para tener derecho a decir estas cosas".

Así lo ha asegurado el actor, en declaraciones a Europa Press, con motivo del estreno de su nueva película Mañana es hoy, donde comparte protagonismo por primera vez con Carmen Machi.

Ambos artistas han defendido la sanidad pública y han tildado de "absurda" toda la polémica generada a Luis Tosar, quien el pasado 7 de noviembre hizo público su apoyo a la manifestación en defensa de la sanidad pública, y las redes compartieron una imagen suya saliendo de un hospital privado.

"A mi me parece que hay una intoxicación y una manipulación de quien filtra esa foto. Me parece que alguien que paga sus impuestos tiene todo el derecho a pedir sanidad pública para quien no tengo los suficientes recursos", ha aseverado el actor, que ha apostillado que "la sanidad pública española es de lo mejor que hay en España".

Sobre este tema, Carmen Machi ha reconocido que no se había enterado del asunto porque no tiene redes sociales pero confiesa estar "quedándose loca" por todo lo acontecido. "No entiendo cuál es el problema, al contrario merece un aplauso enorme", ha señalado.

En este sentido, la actriz ha añadido que "sería peor que no saliese a manifestarse a favor de lo público". "Es maravilloso que él que se puede permitir la sanidad privada, salga a defender y a apoyar el servicio público", ha comentado, antes de sentenciar que le parecía una "estupidez" que las redes sociales critiquen este hecho.

Por último, Javier Gutiérrez ha achacado estas situaciones a que en España, "y especialmente el cine", la cultura está "politizada" y ha denunciado que a los actores se les llame "subvencionados, rojos y parásitos".